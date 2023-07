Sáng 7/7, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an thông tin về triển lãm quốc tế kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 19-21/7 tới đây, Cục phối hợp với một số công ty trong và ngoài nước tổ chức triển lãm quốc tế về PCCC lớn nhất từ trước đến nay.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thông tin về Triển lãm

Theo vị Cục Phó Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, triển lãm có sự tham gia của hơn 400 gian hàng, 350 đơn vị là các cơ quan đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Tại triển lãm, người tham gia sẽ được giới thiệu nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như: robot chữa cháy, thiết bị bay không người lái bắn đạn, phun hóa chất chữa cháy hay camera giám sát tầm nhiệt...", Đại tá Nguyễn Minh Khương thông tin.

Triển lãm quốc tế về PCCC&CNCH năm 2022 (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)

Trong khuôn khổ Triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm, diễn đàn chuyên ngành, đối thoại giữa Cục, Bộ Xây dựng, Liên đoàn thương mại công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC...

"Chúng tôi đánh giá hoạt động đối thoại giữa các đơn vị chức năng và hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC là rất quan trọng. Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và những đơn vị liên quan sẽ trực tiếp giải đáp toàn bộ thắc mắc", Đại tá Nguyễn Minh Khương nói.

Vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng cho biết thêm, trong buổi đối thoại sẽ có chia sẻ của khách quốc tế về công tác quản lý PCCC tại nước sở tại và cách tháo gỡ khó khăn mà họ từng làm.

Dạy kỹ năng PCCC cho người dân

Tại triển lãm lần này, người dân, học sinh, sinh viên... đến tham quan có cơ hội tham gia hoạt động hướng dẫn trải nghiệm và thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bao gồm: Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas; trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang; trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; thực hành cứu người bị kẹt dưới gầm ô tô; trải nghiệm trò chơi rải vòi chữa cháy và phun nước tiêu điểm...

Người dân, học sinh, sinh viên... được trải nghiệm, học kỹ năng PCCC (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)

Bên cạnh đó, người dân còn được các chuyên gia hướng dẫn thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn như: cố định xương gãy; cầm máu; ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo; băng bó vết thương (băng đầu, tay); cố định cổ...

Đây cũng là dịp để khách tham quan cũng như các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên trách cơ sở được tận mắt thấy và trải nghiệm những phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại.