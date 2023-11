{"article":{"id":"2221192","title":"Thất vọng với cách cư xử hỗn láo của Dương 'Chúng ta của 8 năm sau' với bố","description":"Từ chỗ vô cùng có cảm tình với Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau', cách hành xử của nhân vật này với bố đẻ của mình khiến tôi vô cùng thất vọng.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-3-1207.jpg?width=768&s=3yEZjQ7ff2KRoUJYYIYF5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-3-1207.jpg?width=1024&s=6suGX-BSz7sQjJmWW7RoJQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-3-1207.jpg?width=0&s=NpjjATQQ2FxyUCyDrhJLiQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-3-1207.jpg?width=768&s=3yEZjQ7ff2KRoUJYYIYF5g\" alt=\"untitled 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-3-1207.jpg?width=260&s=FheffA7y-SqP4BltaDE50A\"></picture>

<figcaption>Hoàng Hà - vai Dương trong phim. </figcaption>

</figure>

<p>Phải thừa nhận <a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tag4426244223881719162.html\"><em>Chúng ta của 8 năm sau</em></a> là bộ phim hấp dẫn làm về giới trẻ. Cả 4 nhân vật trong phim đều cuốn hút nhờ kịch bản hay và diễn xuất tự nhiên của 4 diễn viên. Đặc biệt những cảnh tình cảmcủa hai nhân vật chính Dương và Lâm ở các tập gần đây lãng mạn giống như ta đang xem phim của Hàn Quốc. Tôi cũng rất yêu thích nhân vật Dương với năng lượng sống tích cực và nụ cười tỏa nắng qua diễn xuất tự nhiên của Hoàng Hà. </p>

<p>Nhưng phải nói rằng sau khi xem tập 12, tôi rất thất vọng về Dương vì cách nói chuyện hỗn láo với bố ruột của mình. Đành rằng Dương có lý do để làm như thế. Tôi hiểu Dương từng bị tổn thương khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Quảng và mẹ mình, khi ông đưa tiền cho mẹ cô để phá thai. Và cô gái ấy cũng tổn thương khi nghĩ rằng nếu vợ và con của ông Quảng không mất trong vụ tai nạn thì chưa chắc bố đẻ đã quay về nhận cô. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1208.jpg?width=768&s=XYZRw-y1UPo_nMqHs-NKdA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1208.jpg?width=1024&s=--KOiK_uWO3jUVmEzZhHZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1208.jpg?width=0&s=RiEWcO9wfK7hovDP9zqJYg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1208.jpg?width=768&s=XYZRw-y1UPo_nMqHs-NKdA\" alt=\"405267843 10224220668771100.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1208.jpg?width=260&s=IA9Xx3Em7JdHRKvUa6mv2w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Dù ông Quảng luôn cư xử tốt với Dương khi cô đã trưởng thành, tìm mọi cách bù đắp cho con gái nhưng Dương dứt khoát từ chối tình cảm này và vẫn gọi ông là \"bác\" thay vì gọi tiếng \"bố\". Tôi đã rất thông cảm cho Dương sau cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên với bố đẻ của mình sau nhiều năm. Khi ấy cô đã khóc nấc và nói: \"Anh ấy không xứng đáng làm bạn cháu. Cũng giống như bác không xứng làm bố cháu\". Lời nói ấy chắc chắn là lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng đấng sinh thành. Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận nỗi đau của ông Quảng sau giọt nước mắt lăn trên má. </p>

<p>Nhưng sau khi xem cuộc đối thoại của Dương với người đã sinh ra mình trong <em>Chúng ta của 8 năm sau </em>tập 12 thì tôi thật sự thất vọng với nhân vật này. Dương từ đầu được xây dựng như một cô gái thông minh, hiểu chuyện. Dù cô ấy có bị bố mình bỏ rơi, từng không muốn Dương tồn tại trên đời thì không thể vì thế mà Dương cho mình cái quyền xúc phạm ông Quảng như vậy. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1209.jpg?width=768&s=tk34SV-sxjFwmCtH0K8OfA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1209.jpg?width=1024&s=UOB9_QHw9IeaWEXz1uUVLQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1209.jpg?width=0&s=sYX6qQs0qCnfGWnhGVMj3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1209.jpg?width=768&s=tk34SV-sxjFwmCtH0K8OfA\" alt=\"405267843 10224220668771100.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/405267843-10224220668771100-1209.jpg?width=260&s=qHOJ-lR__kE41-lDnNu_wA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Ông Quảng tìm đến nhà Dương để cảnh báo bố nuôi và mẹ ruột cô về những mối quan hệ đang gây hại cho con gái. Nhưng Dương không muốn nghe và ném về phía người sinh ra mình những lời khó nghe, thậm chí vô cùng hỗn láo và vô cảm bất chấp lời can ngăn của người bố nuôi. Dương đứng trước mặt đấng sinh thành và dõng dạc nói: \"Chúng ta sẽ cùng đàm phán về những thứ gọi là làm bố, gọi là chăm sóc\". </p>

<p>Trước thái độ nhún nhường của ông Quảng và sự ái ngại của bố mẹ đẻ, Dương liên tục đưa ra những lời sát thương: \"Tại sao con lại không được quyền từ chối ông ấy. Nếu chữ máu mủ mà cứ phải liên quan thì hãy cho con biết con cần phải làm gì, có nghĩa vụ gì với người cấp bộ gen cho con đi ạ?... Bác có biết vì sao mà cháu thấy rất phản cảm vì bác không ạ?... Tình yêu thương của bác luôn đi kèm điều kiện và áp đặt người khác hết lần này đến lần khác... Không có bác vung ra ít tiền thì đời cháu coi như bỏ đi hả bác? Bác nghĩ bác là ai ạ?\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-4-1210.jpg?width=768&s=TbGxcpEqQJEYToeXphoS6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-4-1210.jpg?width=1024&s=C3Bu6B1YySvgemEUvDvfJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-4-1210.jpg?width=0&s=nHj9xX_GmURcUxkzp-pGCQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-4-1210.jpg?width=768&s=TbGxcpEqQJEYToeXphoS6g\" alt=\"untitled 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/untitled-4-1210.jpg?width=260&s=6Gzcu1JpbCfzKPV6luqx5w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Dương có thể đang bức xúc vì nghĩ ông Quảng can thiệp quá sâu và cuộc sống và các mối quan hệ của mình nhưng không thể vì từng chịu tổn thương mà nói chuyện vô lễ và xúc phạm người đã sinh ra mình như thế. Có thể cô ấy còn trẻ, còn nông nổi, mọi sai lầm có thể tha thứ nhưng với tôi - một người có tư duy truyền thống - tôi không chấp nhận một người con cư xử vô phép như thế với bố mình. Vì điều này, hình ảnh của nhân vật Dương trong tôi đã bị sứt mẻ. Tự nhiên tôi thấy mất cảm tình với Dương và thương cho ông Quảng. </p>

<p>Dù vậy tôi muốn dành lời khen cho diễn xuất ấn tượng của Hoàng Hà trong vai Dương nhiều màu sắc ở lần đầu đóng phim truyền hình. Còn NSND Trung Anh lại chinh phục tôi với vai người cha đầy tâm trạng sau <em>Về nhà đi con. </em></p>

<p><strong>Trích đoạn phim Dương đáp trả ông Quảng trong 'Chúng ta của 8 năm sau' (Nguồn: VTV)</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UFUB.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Độc giả Phương Liễu (Hải Phòng)</strong></p>

<p><em>Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết phải trùng quan điểm với bài đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn! </em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701331416506\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2220281\"><a href=\"/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-ma-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-2220281.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-950.jpg?width=0&s=YxyFsNMySeBdwtAfKeqEzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-950.jpg?width=260&s=X9L2q5gt2KH6z9kRyv0mAQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-ma-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-2220281.html\">Xem phim 'Chúng ta của 8 năm sau' thấy thương cặp diễn viên chính</a><span class=\"summary__content-desc\">Những cảnh lãng mạn giữa Dương và Lâm khiến tôi khao khát quay trở lại tuổi 20 vì quá ngọt ngào nhưng thực sự là rất thương hai diễn viên Hoàng Hà và Quốc Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/that-vong-voi-cach-cu-xu-hon-lao-cua-duong-chung-ta-cua-8-nam-sau-voi-bo-minh-2221192.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/that-vong-voi-cach-cu-xu-hon-lao-cua-duong-chung-ta-cua-8-nam-sau-voi-bo-minh-1205.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/that-vong-voi-cach-cu-xu-hon-lao-cua-duong-chung-ta-cua-8-nam-sau-voi-bo-minh-1206.jpg","updatedDate":"2023-11-30T23:56:36","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221388","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 17: Lê bị lừa cả tình lẫn tiền","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 17, Lê bị lừa cả tình lẫn tiền nên bị cả nhóm Chuối hột mắng mỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-17-le-bi-lua-200-trieu-2221388.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-17-le-bi-lua-ca-tinh-lan-tien-1633.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221133","title":"Phim về tiểu tam nhưng lôi cuốn như tâm lý hình sự","description":"Chia sẻ về bộ phim 'Bí mật của luật sư' vừa lên sóng, đạo diễn Dũng Nghệ nói: \"Phim về tiểu tam nhưng lôi cuốn như tâm lý hình sự\".","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-mat-cua-luat-su-phim-ve-tieu-tam-nhung-loi-cuon-nhu-tam-ly-hinh-su-2221133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phim-ve-tieu-tam-nhung-loi-cuon-nhu-tam-ly-hinh-su-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221132","title":"Phim của Anh Tú, Diệu Nhi ra rạp cùng ngày với phim Tết của Trấn Thành","description":"Anh Tú - Diệu Nhi lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng trong bộ phim mới của đạo diễn Nhất Trung 'Gặp lại chị bầu' ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán, cùng thời điểm với 'Mai' của Trấn Thành.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-cua-anh-tu-dieu-nhi-ra-rap-cung-ngay-voi-phim-tet-cua-tran-thanh-2221132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phim-cua-anh-tu-dieu-nhi-ra-rap-cung-ngay-voi-phim-tet-cua-tran-thanh-918.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:09:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220281","title":"Xem phim 'Chúng ta của 8 năm sau' thấy thương cặp diễn viên chính","description":"Những cảnh lãng mạn giữa Dương và Lâm khiến tôi khao khát quay trở lại tuổi 20 vì quá ngọt ngào nhưng thực sự là rất thương hai diễn viên Hoàng Hà và Quốc Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-ma-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-2220281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-1078.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220946","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 16: Bình loay hoay tìm việc làm","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 16, Bình có ý định tới chỗ Lê làm nhưng bị vợ phản đối kịch liệt.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-16-binh-loay-hoay-tim-viec-lam-2220946.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-16-binh-loay-hoay-tim-viec-lam-299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:59:52","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220916","title":"Ảnh không có trên phim của 4 diễn viên đáng yêu nhất 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Các diễn viên chính của 'Chúng ta của 8 năm sau' vừa thực hiện loạt ảnh hậu trường vô cùng ấn tượng khiến người hâm mộ thích thú.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-anh-lot-xac-khong-co-tren-phim-cua-4-dien-vien-chung-ta-cua-8-nam-sau-2220916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/anh-khong-co-tren-phim-cua-4-dien-vien-dang-yeu-nhat-chung-ta-cua-8-nam-sau-1531.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220905","title":"Diễn viên Việt Anh bất ngờ thông báo tin vui","description":"Diễn viên Việt Anh vừa nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai Trung tá Trung trong phim 'Cuộc chiến không giới tuyến'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-viet-anh-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-2220905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dien-vien-viet-anh-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-1467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:07:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220497","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 15: Vợ Bình bị nghi trộm nhẫn kim cương","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 15, gia đình Bình đối mặt với nhiều sóng gió khi vợ anh bị nghi lấy cắp nhẫn kim cương.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-15-vo-binh-bi-nghi-trom-nhan-kim-cuong-2220497.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-15-vo-binh-bi-nghi-trom-nhan-kim-cuong-276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:46:25","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220526","title":"Chúng ta của 8 năm sau tập 12: Dương sốc khi phát hiện sự thật ở quán cà phê","description":"Trong tập 12 của 'Chúng ta của 8 năm sau', Dương phát hiện nhân viên quán Silence không hề câm hay điếc và chị chủ đang nợ nần, khả năng phải đi trốn.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-12-duong-soc-khi-phat-hien-su-that-o-quan-ca-phe-2220526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-12-duong-soc-khi-phat-hien-su-that-o-quan-ca-phe-162.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:01:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220486","title":"Lee Se Young gây sốt khi đóng cặp với bạn diễn kém 6 tuổi","description":"Lee Se Young có màn kết hợp tình tứ trên màn ảnh với tài tử Bae In Hyuk - người kém cô 6 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lee-se-young-gay-sot-khi-dong-cap-voi-ban-dien-kem-6-tuoi-2220486.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/lee-se-young-gay-sot-khi-dong-cap-voi-ban-dien-kem-6-tuoi-1562.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T23:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220309","title":"Nam thần Song Kang và dàn sao 'Sweet Home 2' chào độc giả VietNamNet","description":"Song Kang cùng 4 diễn viên trong phim 'Sweet Home 2' (Thế giới ma quái 2) gửi lời chào dành tặng riêng khán giả của VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-than-song-kang-va-dan-sao-the-gioi-ma-quai-2-chao-doc-gia-vietnamnet-2220309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nam-than-song-kang-va-dan-sao-sweet-home-2-chao-doc-gia-vietnamnet-933.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:38:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220270","title":"Chúng ta của 8 năm sau tập 10: Lâm tỏ tình với Dương giữa mây núi","description":"Tập 10 của bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau” đem đến khán giả màn tỏ tình lãng mạn của đôi bạn trẻ Lâm - Dương giữa không gian bao la, rộng lớn của núi đồi Sa Pa.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-10-lam-to-tinh-voi-duong-giua-may-nui-2220270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-10-lam-to-tinh-voi-duong-giua-may-nui-735.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218797","title":"Hoàng Huyền 'Chúng ta của 8 năm sau': Đánh đổi sự nghiệp bằng nước mắt","description":"Hoàng Huyền của phim ''Chúng ta của 8 năm sau' cho biết, với cô nghề diễn xuất là một đam mê nghiêm túc, không phải nơi trưng phô nhan sắc.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoang-huyen-chung-ta-cua-8-nam-sau-danh-doi-su-nghiep-bang-nuoc-mat-2218797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/hoang-huyen-chung-ta-cua-8-nam-sau-danh-doi-su-nghiep-bang-nuoc-mat-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220142","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 14: Con trai Nguyệt nợ tiền xã hội đen","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 14, Nguyệt khóc lóc khi biết con trai giấu mình vay xã hội đen khoản tiền lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-14-con-trai-nguyet-no-tien-xa-hoi-den-2220142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-14-con-trai-nguyet-no-tien-xa-hoi-den-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:06:04","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220121","title":"Phim thứ 3 do Trấn Thành đạo diễn công bố ngày ra rạp, nữ chính gây bất ngờ","description":"'Mai' - phim Tết 2024 của Trấn Thành hé lộ những hình ảnh đầu tiên với hai vai chính của Phương Anh Đào và Tuấn Trần.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-thu-3-do-tran-thanh-dao-dien-cong-bo-ngay-ra-rap-nu-chinh-gay-bat-ngo-2220121.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/phim-thu-3-do-tran-thanh-dao-dien-cong-bo-ngay-ra-rap-nu-chinh-gay-bat-ngo-380.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:52:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220073","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 11: Dương bắt quả tang Tùng ôm gái lạ ở khách sạn","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 11, Dương gọi Lâm tới khách sạn để bắt quả tang việc Tùng qua lại với gái lạ dù đang hẹn hò với Nguyệt.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-11-duong-bat-qua-tang-tung-om-gai-la-o-khach-san-2220073.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-11-duong-bat-qua-tang-tung-om-gai-la-o-khach-san-229.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:18:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219628","title":"Từ nữ phụ làm nền Nhã Phương đến nữ cường màn ảnh của 'nữ hoàng rating mới'","description":"Từng là nữ phụ bên cạnh Nhã Phương trong phim 'Tuổi thanh xuân', Shin Hae Sun 'Cô giáo em là số 1' đã trở thành gương mặt được giới làm phim săn đón với biệt danh 'nữ hoàng rating mới' của Hàn Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-nu-phu-lam-nen-nha-phuong-den-nu-cuong-man-anh-cua-sao-co-giao-em-la-so-1-2219628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/tu-nu-phu-lam-nen-nha-phuong-den-nu-cuong-man-anh-cua-nu-hoang-rating-moi-615.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219794","title":"Đạo diễn lên tiếng khi phim 'Yêu trước ngày cưới' bị chê cổ xúy ngoại tình","description":"Đặt góc nhìn mới về chuyện ngoại tình, 'Yêu trước ngày cưới' khiến khán giả tranh luận liệu bộ phim có đang “tẩy trắng” và cổ xuý cho kẻ xen vào hạnh phúc của người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-dien-phim-yeu-truoc-ngay-cuoi-len-tieng-ve-viec-co-xuy-ngoai-tinh-2219794.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dao-dien-phim-yeu-truoc-ngay-cuoi-len-tieng-ve-viec-co-xuy-ngoai-tinh-1198.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219886","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 12: Mẹ Hiền mắng thông gia tệ bạc với con dâu","description":"Sau khi biết chuyện ông thông gia khuyên con trai lấy vợ mới trước mặt con gái mình, mẹ của Hiền vô cùng tức giận, gọi điện trách móc ông.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-12-me-hien-mang-thong-gia-te-bac-voi-con-dau-2219886.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-12-me-hien-mang-thong-gia-te-bac-voi-con-dau-1153.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219809","title":"Hậu trường cực đáng yêu Quốc Anh bế Hoàng Hà trong bếp 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Quốc Anh phải bế đàn chị Hoàng Hà liên tục nhiều phút trong quá trình thực hiện cảnh phim lãng mạn trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hau-truong-cuc-dang-yeu-quoc-anh-be-hoang-ha-trong-bep-chung-ta-cua-8-nam-sau-2219809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hau-truong-quoc-anh-be-hoang-ha-trong-bep-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-1094.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:21:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219765","title":"Đạo diễn 'Em và Trịnh' lên tiếng về vụ trao giải diễn viên phụ cho Bùi Lan Hương","description":"Về trường hợp của Bùi Lan Hương, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói BGK của LHP Việt Nam 2023 đã ghi nhận chính xác vai trò của cô trong phim 'Em và Trịnh'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-dien-em-va-trinh-len-tieng-ve-vu-trao-giai-dien-vien-phu-cho-bui-lan-huong-2219765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dao-dien-em-va-trinh-len-tieng-ve-vu-trao-giai-dien-vien-phu-cho-bui-lan-huong-874.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T14:50:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219744","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 10: Trai lạ tỏ tình với Dương trước mặt Lâm","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 10, Lâm chứng kiến cảnh anh chàng đẹp trai công khai thả thính Dương trên lớp.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-10-trai-la-to-tinh-voi-duong-truoc-mat-lam-2219744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ytdukgnh-823.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T14:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219612","title":"'Yêu lại vợ ngầu' đứng Top 1 phòng vé, 'Đất rừng phương Nam' xếp thứ 12","description":"Cuối tuần qua phòng vé Việt chứng kiến sự tụt dốc doanh thu thê thảm của hàng loạt phim Việt trong khi phim Hàn 'Yêu lại vợ ngầu' tiếp tục thống trị rạp chiếu ở tuần thứ 3.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yeu-lai-vo-ngau-tiep-tuc-dung-top-1-phong-ve-dat-rung-phuong-nam-xep-thu-12-2219612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/yeu-lai-vo-ngau-dung-top-1-phong-ve-dat-rung-phuong-nam-xep-thu-12-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:16:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219586","title":"Lâm 'Chúng ta của 8 năm sau' gặp khó với cảnh hôn bạn diễn thấp hơn 31cm","description":"Quốc Anh vai Lâm trong 'Chúng ta của 8 năm sau' chia sẻ hậu trường cảnh hôn lãng mạn với bạn diễn hơn 2 tuổi nhưng quá chênh lệch về chiều cao với anh.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-chung-ta-cua-8-nam-sau-gap-kho-voi-canh-hon-ban-dien-thap-hon-31cm-2219586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/lam-chung-ta-cua-8-nam-sau-gap-kho-voi-canh-hon-ban-dien-thap-hon-31cm-296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:44:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219535","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 13: Bà Tình tuyên chiến với ông thông gia","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 13, bà Tình liên tục mắng mỏ ông thông gia qua điện thoại và tuyên bố không để con gái phải chịu thiệt thòi thêm nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-13-ba-tinh-tuyen-chien-voi-ong-thong-gia-2219535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-13-ba-tinh-tuyen-chien-voi-ong-thong-gia-84.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa