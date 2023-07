Kho biển số xe ô tô đấu giá phần lớn là “số xấu”

Danh sách hơn 153.102 biển số ô tô tại 63 tỉnh thành vừa được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam công bố trên cổng thông tin đấu giá trực tuyến. Đợt đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 15-20/8/2023.

Tuy nhiên, kho biển số ô tô này đang nhận nhiều tranh cãi trong dư luận. Đa số các ý kiến cho rằng, phần lớn biển số đấu giá là số xấu, số bình thường. Số lượng biển số tiến, số gánh, số phát âm ra "lộc, phát", số tứ quý, ngũ quý... vốn được ưa chuộng chiếm tỷ lệ rất ít.

Trong danh sách 153.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá lần này rất khó để tìm được những biển số đẹp như tứ quý, ngũ quý, sảnh tiến...

Soi bảng danh sách, người dân mỏi mắt mới có thể tìm kiếm được vài biển số "tứ quý", số tiến đáng chú ý như: 30K-599.99; 11C-06789; 14A-79999; 14A-83333; 14A-82222; 15K-18888;15K-16666; 17A-38888; 60K-34567;... Một trong những bộ số đẹp nhất là số ngũ quý của mỗi tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cụ thể, trong tổng số 153.000 biển số được công bố, biển ngũ quý 1 chỉ có 2 biển số: 95A-11111 và 84C-11111. Ngũ quý 2 có 1 biển số: 90A-22222. Ngũ quý 3 có 2 biển số: 49C-33333 và 75A-33333. Ngũ quý 4 có 2 biển số: 30K-44444 và 36C-44444. Ngũ quý 5 có 3 biển số: 19A-55555, 30K-55555 và 38A-55555. Ngũ quý 6 có 3 biển số: 60C-66666, 98A-66666 và 99A-66666. Ngũ quý 7 có 1 biển số: 51K-77777. Ngũ quý 8 có 1 biển số: 51K-88888, và ngũ quý 9 có 1 biển số: 36A-99999...

Bày tỏ sự thất vọng sau khi lướt xem kho biển số này, anh Đỗ Trung Hiếu, một người nổi tiếng trong giới sưu tầm xe biển đẹp tại Hà Nội chia sẻ: "Lúc đầu, ai cũng nghĩ danh sách biển số đấu giá phải là những số theo định dạng đẹp vốn được quan niệm từ trước đến nay như tứ quý, ngũ quý, lục quý, sảnh tiến, tài lộc…. Nhưng Bộ công an lại cập nhật rất nhiều số xấu cho vào kho biển số đấu giá. Những dạng "số rác" như 11A-10513, 11A-10514, 11A-10517... cũng được chọn để đưa vào đấu giá là không hợp lý".

"Một số tỉnh do số lượng ô tô ít nên quỹ biển số tăng cũng chậm. Dẫn đến kho số của các tỉnh này hầu hết đều là số xấu", anh Hiếu nhìn nhận.

Cũng theo anh Hiếu, việc Bộ Công an công bố kho biển số đấu giá "ôm" cả nhiều biển số không đẹp như vậy là tận thu.

"Tôi không hiểu vấn đề này là do Bộ cần cập nhật đủ số lượng biển tham gia đấu giá hay là lý do nào khác. Không rõ, tiêu chí chọn biển số đẹp để đấu giá là gì? Tôi chỉ nhìn thấy hệ lụy lớn nhất là, những người dân tham gia bấm biển bây giờ có nguy cơ sẽ bấm được những bộ số rất xấu. Người dân muốn sở hữu một chiếc biển ô tô dễ nhìn, không phải là đẹp theo quan niệm phong thuỷ nhưng vẫn bắt buộc phải tham gia đấu giá với mức phí cao", anh nói.

Đồng tình với ý kiến với anh Hiếu, anh Nguyễn Tiến, người chuyên sưu tầm xe máy độc lạ ở Cần Thơ cũng cho rằng: "Lâu nay, khi nói đến biển số đẹp người dân nói chung và giới chơi xe nói riêng vẫn luôn quen với các khái niệm biển sảnh, tứ ngũ quý, tài lộc, lộc phát... Phần lớn mọi người đinh ninh rằng, biển số mang ra đấu giá phải là những bộ biển đẹp, độc, lạ, hiếm".

"Chính vì thế, Bộ Công an công khai danh sách lên đến hơn 153.000 số là quá nhiều, khi người dân tra cứu ban đầu có tâm lý thất vọng vì đập vào mắt họ toàn những bộ số quá bình thường, thậm chí là rất xấu", anh Tiến bình luận.

Đang có dự định mua ô tô trong tháng 8 sắp tới, anh Hoàng Thắng Đạt (Đông Anh, Hà Nội) không khỏi lo ngại việc sẽ bấm phải biển số xấu, khi hầu hết các biển số có tính logic, dễ nhớ nhưng không phải quá độc, quá đẹp cũng đều đã nằm trong danh sách đấu giá.

"Bình thường phí đăng ký biển số ở Hà Nội là 20 triệu đồng. Như trước đây, với số tiền 20 triệu đồng, người dân vẫn có hy vọng may mắn bấm được biển số đẹp, biển tài lộc... Còn bây giờ, tất cả đều cho vào kho số đấu giá, chúng tôi muốn tìm một tấm biển dễ nhìn một chút cũng phải chi ít nhất 40 triệu đồng mới có cơ hội sở hữu. Như vậy là bất cập", anh Đạt bày tỏ.

Chưa kể, với mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng, những biển số "xấu" không xứng đáng có giá trị đến vậy giờ cũng nằm trong danh mục số đấu giá.

Biển số "ế" sẽ được trả về kho số bấm ngẫu nhiên

Bộ Công an không đưa ra khái niệm thế nào là “biển số đẹp”, biển số "độc lạ", cũng như không nêu rõ tiêu chí chọn ra danh sách hơn 153.000 biển số trên.

Tuy nhiên, với người dân, theo quan niệm phong thuỷ, chỉ những dãy số ngũ quý-các số giống y hệt nhau, hay dãy số tiến theo thứ tự tăng dần đều... mới là đẹp. Ví dụ, ngũ quý 11111 là biểu tượng cho tham vọng, may mắn, ngũ quý 22222 là thể hiện sự cân bằng trong cuộc sống, ngũ quý 33333 có ý nghĩa là phúc tài... Đẳng cấp nhất là biển ngũ quý 99999, thể hiện sự trường thọ, vĩnh cực, tài lộc lâu dài. Do đó, chỉ những chiếc xe mang các biển số này mới có giá trị cao gấp 2-4 lần so với giá gốc ban đầu.

Theo quy định, Bộ Công an sẽ thông báo công khai tất cả những biển số dự kiến cấp trong tháng (hoặc quý) để người dân lựa chọn theo nhu cầu, sở thích và đăng ký tham gia đấu giá. Các thông tin về quy chế, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được Bộ công bố công khai ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Biển số ngũ quý 9 luôn được coi là biển số đẹp nhất

Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Sau khi lựa chọn biển số đưa ra đấu giá, người tham gia nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá. Mọi thủ tục đấu giá sẽ được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Theo Điều 3 Nghị quyết 73/2022/QH15 quy định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Tiền đặt trước cũng phải ngang bằng giá khởi điểm, tức 40 triệu đồng.

Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Trong vòng 12 tháng, nếu người này chưa làm thủ tục đăng ký ô tô gắn biển số đẹp này thì có thể được phép gửi văn bản xin gia hạn thêm. Trường hợp đặc biệt như người trúng đấu giá bị chết, không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì biển trúng đấu giá sẽ bị thu hồi và đưa ra tái đấu giá.

Đáng lưu ý, với những biển số không được người dân lựa chọn đấu giá, biển số qua các cuộc đấu giá không thành sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy trình thông thường. Nói cách khác, những biển số "xấu" trong kho hơn 150.000 biển số được công bố trên nếu bị "ế" thì sẽ được đưa trở lại vào hệ thống kho số phổ thông để người dân bấm biển ngẫu nhiên như thông thường.

