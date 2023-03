“Thầy trông hơi già đó,” một cậu bé 4 tuổi đã nói trong buổi đầu gặp Mike Carter tại nhà trẻ.

“Thầy sao? Con nghĩ thầy bao nhiêu tuổi?" Mike cười mỉm trả lời.

“Ừm, 40 phải không ạ?” cậu bé đoán.

"Không, nhiều hơn thế,” Mike nói.

“300?” một đứa trẻ khác nói to. Lũ trẻ tập hợp lại và hét lên bất kỳ con số nào mà chúng có thể nghĩ ra.

Trên thực tế, thầy giáo già về hưu Mike Carter đã 86 tuổi.

Thầy hiện đang làm việc tại trung tâm phát triển giáo dục sớm The Blue Cottage, ở vùng Papamoa, vịnh Plenty (New Zealand) trong khuôn khổ khóa đào tạo trở thành giáo viên mầm non.

“Tuổi tác chỉ là một con số", thầy Mike chia sẻ.

“Trên thực tế, người trẻ và người già có nhiều điểm chung – không chỉ là chúng ta đều tè dầm – mà còn ở cách chúng ta nhìn thế giới”, ông hóm hỉnh chia sẻ.

Thầy Mike đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm giáo viên dạy toán. Khi nghỉ hưu tại vịnh Plenty, ông muốn tiếp tục sử dụng các kỹ năng sư phạm của mình và truyền đạt cho các em học sinh. Ông đã đăng ký một khóa học về giảng dạy mầm non.

“Triết lý vui chơi trong giáo dục mầm non hấp dẫn tôi, bởi vì nếu bạn muốn dạy trẻ em ở các lứa tuổi, bạn phải có khả năng thu hút sự chú ý của các con, thậm chí khiến chúng thích thú. Khi đó, việc học mới hiệu quả.”

“Những đứa trẻ bị thầy cuốn hút. Chúng đi theo thầy ấy và tụ tập lại với nhau khi thầy ấy chơi đàn organ bằng miệng và đàn ukulele. Các con rất hào hứng muốn tham gia", bà Joanna Cantlon- giám đốc trung tâm The Blue Cottage cho biết.

“Lũ trẻ có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm sống của thầy Carter. Thật tuyệt khi thấy chúng tương tác vui vẻ và hồn nhiên với thầy", bà Cantlon nói.

"Cũng thật khâm phục Carter khi thầy bắt đầu một công việc khác ở độ tuổi như vậy. Những đứa trẻ và gia đình của chúng rất vui khi có thầy ở đây.”

Theo bà Cantlon, những người lớn tuổi không chỉ có nhiều kỹ năng mà còn có rất giàu kinh nghiệm sống. Trong trường hợp này, thầy như trở thành người ông dạy dỗ những đứa cháu của mình vậy.

Có thể thấy, tuổi tác chỉ là một con số, và không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ và đam mê.

Câu chuyện của thầy Carter như một minh chứng cho điều này, cho thấy rằng với sự chăm chỉ, quyết tâm và niềm đam mê, mọi thứ đều có thể.

Tử Huy