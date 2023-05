Nhiều học sinh của trường Trung học nghệ thuật nổi tiếng ở Hàn Quốc tố cáo một thầy giáo có hành vi tấn công tình dục. "Tội ác của người này diễn ra khoảng 10 năm, với ít nhất 5 nữ sinh là nạn nhân", dẫn theo thông tin độc quyền từ tờ Sports Kyunghyang.

Thầy giáo lạm dụng tình dục sinh viên

Mới đây, một nữ diễn viên nhạc kịch (gọi tắt là B) cho biết đã bị một thầy giáo (gọi tắt là A) quấy rối tình dục tại nhà riêng của ông ta, khi cô mới 18 tuổi. B kể lại, hôm đó A gọi điện cho mẹ cô xin phép bà để con gái nghỉ ngơi trước buổi diễn.

Ngay sau đó A rủ B đến nhà, người này đưa B một loại rượu ngoại có vị ngọt rồi bất ngờ hôn lên môi cùng câu nói: "Anh coi em như phụ nữ chứ không phải học sinh". Trước tình huống trên, B từ chối, thế nhưng A vẫn tiếp tục tiến đến gần và đụng chạm vào cơ thể nữ sinh. "Tôi sửng sốt, sợ hãi nên đã hét lên", B tâm sự.

Chia sẻ về lý do giờ mới công khai sự việc, B cho biết: "A ở vị trí quyết định vai trò trong các dự án nghệ thuật nên tôi không còn lựa chọn nào khác, buộc phải im lặng để tốt nghiệp".

Thầy giáo trường trung học nghệ thuật tự tử sau hàng loạt tố cáo tấn công tình dục nữ sinh.

Ngoài B, nữ sinh C từng là học sinh trong trường, cũng bị A lạm dụng tình dục ở Nhật Bản. Năm 2019, C được yêu cầu đến Nhật Bản chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở thành phố Okinawa. C nhớ lại, A bảo đến Okinawa không phải vì công việc mà đi nghỉ, vì thấy chán nên rủ C đi cùng.

C cho biết, từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc 2 ngày sau đó, cô nhận được tin nhắn từ A như sau: "Tôi gọi cho em vì tôi nghĩ về em nhiều. Đừng suy nghĩ gì, tôi sẽ để em tham gia buổi thử giọng".

Thậm chí, A nhiều lần nhấn mạnh sẽ cưới C. Người này liên tục hỏi C những câu liên quan đến việc làm vợ. C tiết lộ thêm: "Tôi biết trong số những học viên và sinh viên tốt nghiệp có nhiều người gặp tình huống tồi tệ hơn tôi”.

Nữ sinh D là nạn nhân tiếp theo của vụ việc. Cô cho biết bị A đụng chạm cơ thể vài lần trong khi học bài cùng. D và A thậm chí còn hẹn hò, nhưng vài tháng sau A đề nghị chia tay.

E cũng bị A lạm dụng nhưng cô không dám lên tiếng vì vẫn đang là học sinh. E yêu cầu tờ Sports Kyunghyang không công bố bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tình huống của mình vì sợ bị trả thù. E nói thêm, nhiều học sinh đang đi học hoặc tốt nghiệp không muốn công khai những sự việc tiêu cực, sợ mất cơ hội có được công việc tốt.

Thủ phạm tự tử sau khi sự việc gần kết thúc...

Sự việc bị phanh phui trong thời gian gần đây vì một học sinh bị A tấn công tình dục đã báo cáo với nhà trường. Khi cuộc điều tra chuẩn bị kết thúc, A tự tử và mọi việc dừng lại. Trong khi đó, nạn nhân vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề chưa thể quay lại trường học.

Biết tin A qua đời, nữ sinh F chia sẻ đã trải qua 3 năm bị A lạm dụng: "Tôi nhớ những lời châm chọc phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian đó. Tôi không thể ăn gì, nhưng vẫn buồn nôn. A sử dụng địa vị hoặc quyền hạn để làm hại nhiều nữ sinh”.

Một học sinh đang theo học trong trường tiết lộ nạn nhân bị A lạm dụng tình dục tăng lên theo từng năm. Thế nhưng, không ai dám lên tiếng.

“Cái chết của A để lại cho các nạn nhân cảm giác trống rỗng. Tôi biết có 3-4 nạn nhân của A trong mỗi cấp học. Đây là ngôi trường tôi muốn theo học. Tôi mong muốn sự thật nên được tiết lộ để bảo vệ danh dự của trường”, học sinh G bình luận.

Sau khi sự việc bị phanh phui, nhà trường tuyên bố sẽ thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ học sinh. Theo đó, sẽ tiến hành các cuộc hội thảo về cách cư xử, đạo đức cho cả học sinh và giáo viên, nhưng không thể quản lý việc cá nhân của nhân viên và học sinh ngoài giờ học.

Thắm Nguyễn