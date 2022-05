The Beverly Solari - ‘Hàng hiếm’ thị trường bất động sản Thủ Đức

Nhu cầu bất động sản TP. Thủ Đức không ngừng gia tăng

Theo ghi nhận của trang batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ trung bình tại TP. Thủ Đức vào cuối năm 2021 đã là 85,6 triệu/m2, trong khi đó nhu cầu tìm kiếm đang tập trung ở tầm giá trên dưới 60 triệu/m2.

Anh Minh Thành (32 tuổi) làm việc tại Quận 1 chia sẻ, trước tháng 2, anh có tìm hiểu một vài dự án tại TP. Thủ Đức thì đang dao động ở ngưỡng 50 triệu/ m2, nhưng chỉ vài tháng mức giá đã tăng lên hơn 20%. Trước tình cảnh này, anh Thành nhanh chóng tìm mua căn hộ vì sợ chần chừ sẽ mất cơ hội.

Trước tình hình khan hiếm của thị trường, The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park vừa mới ra mắt đã nhanh chóng chiếm sóng và thu hút các nhà đầu tư và khách hàng. Với 3.000 căn đã được bán hết chỉ sau 8 giờ mở bán, sự ra mắt của The Beverly Solari không chỉ mang đến cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người mà còn đóng góp vào nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vốn đang tụt giảm.

Toàn cảnh dự án The Beverly Solari hướng nhìn từ sông Đồng Nai

Cơ hội cuối cùng để an cư đúng nghĩa

Không phải ngẫu nhiên mà dự án The Beverly Solari nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường thời điểm hiện tại. Điều trước tiên phải kể đến là dự án xây dựng và vận hành bởi hai chủ đầu tư lớn trong ngành bất động sản (BĐS) là Vinhomes (Việt Nam) và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản).

Ngoài ra, The Beverly Solari sở hữu giá trị kép - “vị trí song hành vị thế” khi nằm cạnh sông Đồng Nai, với tầm nhìn 360 độ ôm trọn cảnh quan xung quanh như: Đại công viên Vinhomes Grand Park 36ha rộng lớn, quảng trường biểu tượng Golden Eagle, Đại lộ mua sắm Rodeo, đường Hoa Giấy, kênh đào Thousand Flowers… không chỉ đáp ứng yếu tố phong thủy, mà còn đem lại cuộc sống đẳng cấp “đậm chất Mỹ” cho cư dân.

Một góc căn hộ hướng Quảng trường Golden Eagle tại The Beverly Solari

Yếu tố làm nên sức hút của The Beverly Solari còn đến từ sự đặc biệt của 3 phân khu: The Oasis, The Tropical và The Sunset được kiến tạo với 3 phong cách sống riêng biệt, mang đến cuộc sống đa tầng trải nghiệm. Mỗi phân khu sở hữu một không gian cảnh quan đặc sắc với hồ bơi riêng biệt như: hồ bơi ốc đảo, hồ bơi nhiệt đới, hồ bơi Malibu cùng hàng loạt hệ thống cảnh quan xanh mát bao quanh.

Ngay dưới chân tòa nhà là Đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất, liền kề với Vincom Mega Mall, kế cận bến xe buýt điện VinBus chính là lợi thế để The Beverly Solari kiến tạo một tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Có thể thấy, sinh sống tại The Beverly Solari, cư dân được hưởng thụ một không gian hiện đại, kết nối đa tầng dịch vụ như đang sống tại thành phố sôi động của “xứ sở cờ hoa”.

Song hành cùng lợi thế lớn về tiện ích, The Beverly Solari còn là nơi đón đầu biên độ tăng trưởng của thị trường BĐS Thủ Đức. Trong tương lai, TP. Thủ Đức sẽ phát triển thành trung tâm công nghệ, tài chính, thu hút hàng triệu người đến sinh sống và làm việc, mở ra tiềm năng sinh lời lớn cho bất động sản trên địa bàn.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.

Thế Định