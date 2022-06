The Beverly Solari - không gian sống đậm chất mỹ ở Thủ Đức

Không gian sống phồn hoa, khoáng đạt đậm chất Mỹ

Được lấy cảm hứng từ hình tượng đại bàng kiêu hãnh - Quốc điểu biểu tượng cho tinh thần và sức mạnh uy quyền tại xứ sở cờ hoa, The Beverly Solari hướng đến chuẩn mực sống đẳng cấp trên tầng không “Luxury sky-living” danh giá. Sở hữu căn hộ tại The Beverly Solari, các chủ nhân sẽ được trải nghiệm cuộc sống làm chủ tầm cao khác biệt, khẳng định vị thế thời thượng và sự tự do theo chất riêng.

Tầm nhìn đắt giá “view” sông Đồng Nai mang đến cho các căn hộ The Beverly Solari chất sống khoáng đạt cùng bầu không khí trong lành, tươi mới

Tâm điểm của dự án là quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn, nổi bật với hồ nước mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh vút bay trên bầu trời tự do.

Quảng trường Golden Eagle tráng lệ với biểu tượng đại bàng sải cánh

Cuộc sống đậm chất Mỹ tại The Beverly Solari còn được tạo dựng qua những tiện ích đa dạng, độc đáo như đồi Beverly, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, thác nước tầng... Đây sẽ là không gian lý tưởng để mỗi gia đình vui chơi, nghỉ dưỡng ngay dưới chân nhà mỗi dịp cuối tuần mà không cần phải kiếm tìm ở đâu xa.

Không gian phồn hoa, nổi bật của The Beverly Solari còn được cộng hưởng từ đại lộ mua sắm Rodeo lấy cảm hứng từ khu mua sắm nổi tiếng với những vỉa hè rợp bóng cọ ở Rodeo Drive (Mỹ). Kéo dài xuyên suốt toàn dự án và nằm kế bên TTTM Vincom Mega Mall nhộn nhịp, đại lộ mua sắm Rodeo chính là điểm hẹn sôi động và sầm uất cho toàn cư dân tại đại đô thị Vinhomes Grand Park nói riêng và cư dân khu vực lân cận tại thành phố Thủ Đức nói chung.

Đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất trải dài xuyên dự án

Sống trọn chất riêng, hưởng “full” đặc quyền

Với 3 phân khu mang tên gọi The Oasis, The Tropical, The Sunset, The Beverly Solari được thiết kế với những phong cách riêng, tái hiện một chất sống mới mẻ và đẳng cấp.

Phân khu The Oasis tựa như một ốc đảo riêng biệt với chuỗi tiện ích đa dạng, độc đáo như một resort nghỉ dưỡng với hồ bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California, đường dại mạch vòng... Đây là không gian sống hoàn hảo cho những cư dân tinh hoa yêu thích sự riêng tư và những cư dân nhí đam mê khám phá.

Các cư dân yêu thích cuộc sống ngập tràn cây cỏ, mang đặc trưng miền nhiệt đới sôi động với những hoạt động ngoài trời thú vị, sẽ không thể bỏ qua phân khu The Tropical. Những tiện ích nổi bật tại The Tropical như thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, hồ suối nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới... mang đến 365 ngày trải nghiệm không khí trong lành, tươi mát.

Trong khi đó, phân khu The Sunset được lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) xinh đẹp, với những buổi chiều thư giãn tại hồ bơi kết hợp thác tràn vô cực Malibu. Đặc biệt, vị trí có 1-0-2 đắt giá kế cận TTTM Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle sẽ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân The Sunset.

Vị trí trung tâm kết nối của The Beverly Solari trong lòng thành phố thông minh - công viên Vinhomes Grand Park và vùng lân cận

Về vị trí, The Beverly Solari tọa lạc tại tâm điểm đắc địa của đại đô thị Vinhomes Grand Park, với lợi thế kết nối hoàn hảo trong nội khu cùng các khu vực lân cận. Tiếp giáp trực tiếp đường Long Phước, dẫn thẳng tới cao tốc Long Thành - Dầu Giây, The Beverly Solari còn kết nối nhanh chóng, thuận lợi đến khu vực trọng điểm của thành phố như quận 1, quận 3, sân bay Long Thành hay các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Vũng Tàu… Đặc biệt, The Beverly Solari nằm cạnh điểm cuối bến xe điện VinBus, giúp cư dân di chuyển nội - ngoại khu dễ dàng.

Ngoài ra, cư dân The Beverly Solari còn hưởng thụ trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một” đã thành thương hiệu của các đại đô thị Vinhomes. Đó là TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec... Công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á hay đại lộ Manhattan Glory sầm uất cũng là những “đặc sản” riêng có dành cho cư dân sinh sống tại đây.

Là dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện bộ sưu tập phong cách sống sang chất Mỹ nơi đây, khẳng định vị thế tâm điểm sống phồn hoa của thành phố Thủ Đức.

Khách hàng mua căn hộ The The Beverly Solari sẽ được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn và tối ưu bậc nhất thị trường hiện nay. Cụ thể: + Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; + Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; + Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.

Thế Định