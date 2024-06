Chốn sống đậm chất Mỹ tại tâm điểm phía Đông Hà Nội

Trở về từ Mỹ sau gần 5 năm du học, Quốc Trung (26 tuổi) đang tìm kiếm một “điểm dừng chân” mới tại Hà Nội để chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai tại quê nhà. Mong muốn của Trung là một chốn sống có phong cách tự do, phóng khoáng và hiện đại.

“Phân khu The Beverly (dự án Vinhomes Ocean Park 1) là một chốn sống như vậy, không khác gì “nước Mỹ thu nhỏ” ngay tại phía đông Thủ đô. Tầm view thoáng đãng, thiết kế phóng khoáng đề cao công năng, tập trung vào hiệu quả là những đặc trưng tạo nên một môi trường sống phong cách tự do, trở thành “chất xúc tác” cho sự sáng tạo và cởi mở mà mình đang tìm kiếm”, Trung đánh giá.

The Beverly với thiết kế đề cao công năng, trở thành mảnh ghép đặc trưng nhất tại tâm điểm thượng lưu. Ảnh phối cảnh

Cũng theo Quốc Trung, điều khiến The Beverly trở thành lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống mới còn đến từ hệ sinh thái tiện ích đặc trưng của phân khu cao cấp này. Với bể bơi nước mặn ngoài trời phong cách Santa Monica rộng gần 700m2, đường dạo bộ Palm Pathway với những hàng cọ Mỹ che phủ, hay khu rừng nhiệt đới Beverly Garden… phân khu căn hộ này là điểm đến hoàn hảo để thỏa mãn nhu cầu sống, phát triển bản thân một cách tự do và toàn diện.

Ngoài ra, The Beverly sở hữu một không gian sống riêng tư, tầm nhìn rộng mở khi xung quanh là hàng loạt những tiện ích thấp tầng, các khu thương mại dịch vụ và trường học đẳng cấp quốc tế đã, đang hình thành.

Đặc biệt, The Beverly là một “mảnh ghép” quan trọng của The Metropolitan - tâm điểm thượng lưu với vị thế hàng đầu trong khu vực. Tại đây, cư dân tương lai The Beverly sẽ được tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền sống hấp dẫn với hồ San Hô, bãi cát trắng trải dài và công viên đa dạng tiện ích kéo dài hàng cây số.

Phân khu The Beverly tận hưởng những lợi thế chung của The Metropolitan với trung tâm giáo dục và vị thế đẳng cấp trong khu vực

Không chỉ kiến tạo chất sống đẳng cấp, phân khu này còn sở hữu vị trí “siêu” kết nối: kế cận tuyến Metro số 8, tiếp giáp các trục giao thông lớn như đường Lê Thánh Tông, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Đại Dương… Nhờ đó, The Beverly có thể mở rộng phát triển về mọi hướng, tạo tiền đề cho giới trẻ gia tăng kết nối, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp, phát triển tương lai dễ dàng hơn.

Nền tảng an cư khởi nghiệp, kiến tạo tương lai

Bên cạnh những giá trị nội tại dành riêng cho cư dân The Beverly tương lai, yếu tố tạo nên một chất sống năng động, phóng khoáng tại phân khu này còn đến từ lợi thế của tổ hợp dự án Ocean City với các tiện ích và môi trường sống vượt trội, văn minh và đẳng cấp.

“Thành phố điểm đến” Ocean City là một môi trường sống xanh toàn diện với hệ sinh thái “all-in-one” hàng nghìn tiện ích đẳng cấp, mang tới cho cư dân The Beverly những trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng 5 sao hiếm có. Nổi bật trong số đó là VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon và “vũ trụ giải trí” Grand World. Tại những tâm điểm sôi động này, sức sống sẽ bùng nổ suốt năm nhờ các chương trình, sự kiện hoành tráng, liên tục được tổ chức với đa dạng phong cách, văn hóa và loại hình.

Sức sống sôi động sẽ được kiến tạo nhờ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của “thành phố điểm đến” Ocean City

Yếu tố thu hút cư dân trẻ, năng động về đây còn có hệ thống rèn luyện sức khỏe đa dạng: từ các bộ môn quen thuộc như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, tennis, vườn gym, sân tập yoga, dưỡng sinh cho tới các môn thể thao thượng lưu như golf . Khi kết hợp với hệ thống tiện ích rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần tại các khối đế của The Beverly, cư dân tương lai được trải nghiệm phong cách “fit & fabulous” đang là xu hướng mới của người trẻ thế giới.

Đặc biệt, cư dân tương lai của The Beverly còn được hòa nhịp sống với cộng đồng Vinhomes lên tới hơn 70.000 người đang an cư tại Ocean City. Cộng đồng này liên tục được thúc đẩy, gắn kết, thông qua các hoạt động của CLB Vui - Khỏe, CLB Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp của Vinhomes… Từ đó, không chỉ tạo ra những giá trị tinh thần với mục tiêu phát triển bền vững, nơi đây còn tạo ra cơ hội khởi nghiệp hấp dẫn cho cộng đồng doanh nhân trẻ.

The Beverly sẽ là “mảnh ghép” tiếp theo mở ra cơ hội kiến tạo tương lai, xây dựng sự nghiệp cho người trẻ tại Ocean City

Những lợi thế hấp dẫn kể trên chỉ là một phần trong số những lý do khiến The Beverly trở thành phân khu hấp dẫn bậc nhất trong Ocean City, khi 70% quỹ căn của tòa căn hộ đầu tiên được đặt cọc chỉ sau 48 giờ ra mắt. Trong số đó, không ít những người trẻ như Quốc Trung đã nhanh chóng “chốt đơn” để sớm sở hữu một chốn an cư đậm chất Mỹ.

Phương Cúc