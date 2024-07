Giữa lòng Sài Thành nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ về đêm, The Gin House là không gian ấm áp, lý tưởng để thưởng thức những ly cocktail thượng hạng, độc đáo cho những tâm hồn thích sự riêng tư, yên tĩnh sau một ngày vội vã.

Ẩn sâu trong con hẻm trên đường Tôn Thất Tùng, Quận 1, The Gin House hướng đến phong cách hidden bar với thiết kế sang trọng, ấm áp, đậm chất hoài cổ, hoàn hảo cho những ai có gu thẩm mỹ tinh tế, đề cao sự lịch lãm và giá trị xưa cũ.

Không gian sang trọng, ấm áp theo phong cách cổ điển

Khu vực tầng trên được bố trí ghế sofa và khu bàn dài nên khá lý tưởng cho những buổi trò chuyện thân mật, hẹn hò. Tầng dưới hướng ra quầy bar với bàn ghế sofa để thực khách dễ dàng tương tác với các bartender. Khu vực quầy bar có dãy ghế cao đối diện, cho phép khách ngồi gần hơn để thưởng thức và theo dõi từng động tác của các bartender khi pha chế.

The Gin House không chỉ chú trọng đến chất lượng đồ uống mà còn để tâm đến trải nghiệm khách hàng. Bộ sưu tập thức uống phong phú đã biến nơi này thành thiên đường cho những ai đam mê khám phá các loại đồ uống có cồn từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu tươi mới và tay nghề điêu luyện của các bartender đã tạo nên những ly cocktail với hương vị hấp dẫn. Bar Manager Hiếu Trần, hơn 7 năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Những ly cocktail tại đây đều được pha chế với tâm huyết và đam mê, nhằm mang đến trải nghiệm cảm xúc và vị giác độc đáo cho mỗi khách hàng khi đến với The Gin House”.

The Gin House là “thiên đường” Gin tại Sài Thành

Chính sự tận tâm và thấu hiểu khách hàng đã giúp The Gin House ngày càng thu hút được nhiều Gin’s Lover (cách gọi khách hàng thân thiết). Anh Hiếu kể: “Từng có một vị khách đặc biệt yêu cầu tôi pha chế một ly cocktail có khói, vị đậm đà nhưng dễ uống”. Để làm hài lòng vị khách này, anh Hiếu đã tạo ra một ly Martini kết hợp nhiều nguyên liệu, tạo nên mùi vị thảo mộc, chua ngọt từ nấm Shiitake lên men khiến khách hàng tấm tắc khen ngợi.

Vị khách hàng đặc biệt đó đã trở thành Gin’s Lover của quán và mỗi tối thứ bảy hàng tuần, người ấy lại ghé thăm, chia sẻ những câu chuyện tâm sự cùng bartender.

Không chỉ có những ly cocktail đỉnh cao, The Gin House còn tổ chức các buổi Live Music vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, tạo không khí vui tươi và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây là dịp để khách hàng thưởng thức âm nhạc sống động và thư giãn vào mỗi cuối tuần.

The Gin House được chọn làm nơi trao giải World Class 2024

Trong buổi lễ trao giải World Class 2024 vừa qua, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những bartender xuất sắc, The Gin House được chọn làm nơi tổ chức trao giải với sự góp mặt của bartender nổi tiếng - Nick Wu. Việc tổ chức giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế của The Gin House mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

The Gin House mới thay đổi địa chỉ, do đó, nhiều khách hàng chưa biết đến vị trí mới. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để quán thu hút một lượng khách hàng mới, khám phá và trải nghiệm không gian và dịch vụ của The Gin House theo phong cách hidden bar.

Nick Wu thể hiện kỹ năng pha chế tại The Gin House

Theo Bar Manager Hiếu Trần, xu hướng hiện nay là nhiều khách hàng chú trọng vào hình thức sản phẩm hơn chất lượng bên trong, nhiều người đến chỉ vì tò mò và chụp hình. Tuy vậy, vẫn có những khách hàng am hiểu, biết mình muốn gì và cần gì khi yêu cầu pha chế, coi cocktail như một thức uống để thưởng thức và cân bằng cảm xúc.

“Giá một ly cocktail hiện tại tương đối cao, nên chúng tôi muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, không cảm thấy tiếc tiền cho đồ uống không hợp”, anh Hiếu nói.

Cuối cùng, anh Hiếu vẫn luôn nhấn mạnh rằng, một ly cocktail không chỉ là thức uống mà còn thể hiện được phong cách, cá tính riêng của mỗi người khi yêu cầu bartender pha chế. The Gin House là điểm đến lý tưởng cho ai muốn thưởng thức những ly cocktail đỉnh cao trong không gian sang trọng, ấm áp và hoài cổ cho những cuộc hẹn hò, trò chuyện riêng tư.

Chí Tâm