Thị trường ảm đạm

iPhone 15 series đã mang lại điểm sáng doanh thu cho thị trường bán lẻ công nghệ trong quý IV/2023, tuy nhiên, thực tế cũng không khoả lấp được tình hình khó khăn của các chuỗi cửa hàng hiện nay, khi thị trường rơi vào tình trạng ảm đạm.

Thị trường bán lẻ công nghệ cuối năm rất ảm đạm.

Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, Hệ thống FPT Shop, iPhone 15 series ra mắt đã có những con số ấn tượng từ giai đoạn mở bán. Tuy nhiên, động lực này không giúp ngăn đà giảm của quý IV năm nay so với cùng kỳ, khi nhu cầu chung về sản phẩm công nghệ đều giảm.

Cụ thể, ở phân khúc điện thoại di động, do chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ diễn biến không thuận lợi của kinh tế vĩ mô, đã tác động đến thu nhập và khách hàng phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế việc lên đời sản phẩm. Điều này giáng mạnh vào phân khúc tầm trung khi sức mua của dòng này giảm 2 lần so với phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, ở mảng laptop, các tháng vừa qua không có nhiều khởi sắc về doanh thu khi nhu cầu mua sắm bị cắt giảm nhiều. Dù có những điểm sáng như mùa Back to school tháng 8, 9, 10 mang lại tăng trưởng mạnh về doanh thu laptop so với quý trước đó.

Trước thông tin về việc FPT Shop sẽ đóng một số cửa hàng do kinh doanh không hiệu quả trong thời gian tới, vị đại diện này cho biết, đây là việc được thực hiện review định kỳ hàng tháng/quý bất kể trong thời gian thị trường thuận lợi, hay khó khăn để tối ưu hiệu quả hoạt động cả hệ thống nói chung và đến từng cửa hàng nói riêng.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Phụ trách truyền thông Cellphone S cũng cho biết, sau sự tăng trưởng nhờ đợt mở bán iPhone 15 series, thị trường bán lẻ công nghệ trong nước hiện nay đang rất “ảm đạm”. Đáng chú ý, ngành hàng laptop 2023 có sự sụt giảm mạnh hơn 20% so với các năm trước. Đặc biệt, giai đoạn Tết năm nay, dự kiến thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung, người dùng sẽ thắt chặt chi tiêu so với trước đây.

Tái cấu trúc, giảm giá để thu hút khách hàng, tìm thêm hướng mới

Mặc dù không đưa ra các con số cụ thể về tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghệ trên chuỗi hệ thống trong các tháng qua, nhưng đại diện truyền thông Thế Giới Di Động cho biết, để vượt qua tình trạng khó khăn của thị trường thời điểm này, công ty sẽ tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

Theo kế hoạch, công ty sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV/2023. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời công ty sẽ theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm. Thế Giới Di Động cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng tập trung vào những gì cốt lõi và mang lại hiệu quả thiết thực cho tập đoàn hướng tới vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nhận thấy những tín hiệu khả quan

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Kha cũng chia sẻ, để vượt qua khó khăn, FPT Shop sẽ đưa ra nhiều đợt giảm giá lớn nhân dịp cuối năm. Hệ thống đã làm việc với các hãng và chuẩn bị các chương trình khuyến mại tặng quà, giảm giá khủng đến khách hàng, áp dụng với tất cả các ngành hàng, để không chỉ tận dụng giai đoạn cao điểm nhất mà còn kích thích chi tiêu giai đoạn này.

Trong khi đó bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt thông tin, kinh tế suy thoái ảnh hưởng không nhỏ đến hầu hết các lĩnh vực và lĩnh vực công nghệ cũng không ngoại lệ. Với nhiều năm kinh nghiệm, để vượt qua tình hình này, Di Động Việt đẩy mạnh bán lẻ cả ở offline và rất mạnh mẽ trên online, đáp ứng đa nhu cầu, đặc biệt nhu cầu mua online tăng cao.

Hệ thống này tích hợp bán hàng trên website, giao hàng nhanh, cùng với đó là bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Lazada, Shopee… đáp ứng tất cả các nhu cầu, thói quen mua sắm của nhiều tệp khách hàng, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Đặc biệt, trong năm qua Di Động Việt cũng tìm thêm hướng mới khi chú trọng vào bán hàng qua nền tảng trực tuyến trong đó nổi bật nhất là TikTok Shop.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng hơn nữa trên nền tảng TikTok để đem đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm đầy thú vị và tiện lợi, cam kết mang đến cho người dùng những deal "cực cháy". Bởi Di Động Việt không chỉ bán hàng đơn thuần mà còn muốn xây dựng một cộng đồng mua sắm sôi động, tận hưởng sự kết nối và chia sẻ với nhau thông qua nền tảng TikTok”, bà Phùng Phương cho biết.