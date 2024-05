Cuốn sách 'Trong đầu có giấu con voi' lấy cảm hứng từ một thành ngữ trong tiếng Anh - “con voi trong phòng” (the elephant in the room), mô tả những sự việc, hiện tượng có phần "nghiêm trọng" mà ai cũng biết nhưng lại cố tình tránh né.