Sản phẩm trong bộ sưu tập lần này của THE GMEN mang đầy đủ đặc trưng của linen: thoáng mát, nhẹ nhàng và mềm mại trên da. Sử dụng 2 gam màu chủ đạo là trắng be, pha lẫn thêm sắc xanh dịu mắt, mát mẻ cho ngày hè, những gam màu của các items trong bộ sưu tập này cực kỳ dễ ứng dụng, giúp người mặc tự tin hơn. Từ những chiếc áo sơ mi lịch lãm, thanh lịch đến những chiếc quần shorts thoải mái và năng động, mỗi mẫu thiết kế của THE GMEN đều được tạo ra với sự tỉ mỉ và tinh tế, tôn lên vóc dáng người mặc.

Với chất liệu linen, bộ sưu tập mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, phong trần và lãng tử. Không "gò bó", sản phẩm phù hợp với những chàng trai yêu thích tự do, có phong cách.

Với bộ sưu tập này, THE GMEN đã tập hợp các items linen mang tính xu hướng từ các dòng sơ mi khác nhau, đến các sản phẩm quần dài, quần short… Các sản phẩm dễ dàng mix & match, tạo nên những outfit hợp thời trang. Theo đại diện thương hiệu, các thiết kế là kết quả của quá trình khảo sát hàng trăm khách hàng về mong muốn một thiết kế phù hợp ngày hè nhằm tạo ra mẫu mã ưng ý với đại đa số người dùng.

Giữ gu thời trang tối giản, thân thiện môi trường, cùng nét đẹp đặc biệt, THE GMEN kỳ vọng linen Collectione sẽ mang lại những trải nghiệm thời trang tuyệt vời nhất đến những tín đồ linen nói riêng và cả những khách hàng yêu mến THE GMEN nói chung.

Hồng Nhung