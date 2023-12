1-'The Bee Sting' của tác giả Paul Murray

The Bee Sting kể câu chuyện bi thảm về một gia đình Ireland đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngoài những khó khăn về tài chính, các thành viên đều phải đối mặt với chính bản thân. Đây là cuốn sách thể hiện tình yêu và sự kiên cường đáng kinh ngạc của những con người ngay cả khi thế giới xung quanh họ sụp đổ.

2-'Chain Gang All-Stars' của tác giả Nana Kwame Adjei-Brenyah

Đây là một tác phẩm châm biếm đen tối viết về việc các tử tù đấu tay đôi trên tivi để có cơ hội được tự do. Cuốn sách tập trung miêu tả câu chuyện giằng xé giữa hai đối thủ hàng đầu đấu với nhau. Họ phải lựa chọn giữa tình yêu và sự tự do.

3- 'Eastbound' của tác giả Maylis de Kerangal

Tiểu thuyết ngắn gọn trữ tình của Maylis de Kerangal được xuất bản lần đầu ở Pháp vào năm 2012. Cuốn sách kể về một người lính nghĩa vụ trẻ người Nga tên Aliocha và hành trình của anh trên một chuyến tàu xuyên Siberia cùng những người lính khác.

Aliocha quyết định đào ngũ sau một cuộc cãi vã. Một độc giả nhận xét về cuốn sách: "Sự bất an khi tồn tại trên vùng đất rộng lớn và cả trên chuyến tàu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau".

4- 'The Fraud' của tác giả Zadie Smith

Dựa trên một phiên tòa hình sự nổi tiếng thế kỷ 19, trong đó bị cáo bị buộc tội mạo danh một nhà quý tộc, cuốn tiểu thuyết của Smith đưa ra một cái nhìn toàn cảnh rộng lớn, sắc nét về London và vùng nông thôn nước Anh.

5- 'North Woods' của tác giả Daniel Mason

Cuốn tiểu thuyết dài gần 400 trang giấy của Mason đưa độc giả bước qua ngưỡng cửa của một ngôi nhà ở vùng hoang dã phía tây Massachusetts. Tác giả Mason được nhận xét là người kể chuyện tuyệt vời qua từng trang sách.

6- 'The Best Minds' của tác giả Jonathan Rosen

Tác phẩm kể về tình bạn lâu dài của tác giả với Michael Laudor - sinh viên tốt nghiệp trường luật bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì đâm bạn gái đang mang thai. The Best Minds là một bản cáo trạng có nguồn gốc sâu sắc, kể chi tiết về một xã hội ưu tiên lợi nhuận.

7- 'Bottoms up and the devil laughs' của tác giả Kerry Howley

Cuốn sách là lời tường thuật của Kerry Howley về tình trạng an ninh quốc gia và những người vướng vào đó bao gồm những kẻ dối trá, người theo chủ nghĩa sự thật, những chiến binh và người tố cáo.

8 - 'Fire Wearther' của tác giả John Vaillant

Năm 2016, các trận cháy rừng dữ dội đã tàn phá Fort McMurray ở tỉnh Alberta của Canada. Trong Fire Weather, Vaillant kể chi tiết ngọn lửa bắt đầu như thế nào, nó phát triển và thiệt hại ra sao... Cuốn sách vừa giống một bộ phim ly kỳ có thật vừa là bản tường thuật từng khoảnh khắc về những gì đã xảy ra và đặt ra câu hỏi tại sao khi khí hậu thay đổi, còn con người thì không?

9 - 'Master Salve Husband Wife' của tác giả Ilyon Woo

Năm 1848, Ellen và William Craft, một cặp vợ chồng nô lệ ở Georgia đã liều lĩnh trốn thoát, cải trang thành một chủ đồn điền da trắng trẻ tuổi ốm yếu và một tên nô lệ. Câu chuyện của họ được một nhà hoạt động bãi nô hàng đầu ở Mỹ gọi là “một trong những câu chuyện ly kỳ nhất của lịch sử quốc gia”.

10 - 'Some people need killing' của tác giả Patricia Evangelista

Cuốn sách chủ yếu đề cập đến giai đoạn những năm từ 2016 đến 2022, khi Rodrigo Duterte là tổng thống Philippines theo đuổi một chiến dịch giết người ngoài vòng pháp luật - gọi tắt là EJK.

Ngoài nội dung, tác giả Evangelista rất chú ý đến ngôn ngữ khi viết tác phẩm này. Với cô, ngôn ngữ có thể được sử dụng để giao tiếp, phủ nhận, đe dọa, dỗ dành. Nó cũng truyền bá những lời dối trá, nhưng cho phép một người nói lên sự thật.