The Noodle House - Phở Tràng An và café Gemini ký hợp tác chiến lược

Hợp tác tạo sức mạnh cộng hưởng

Theo nội dung ký kết, The Noodle House sẽ đưa phở vào chuỗi café để phục vụ các khách hàng của Gemini và ngược lại, Gemini sẽ phục vụ café tại các cửa hàng của The Noodle House. Hai bên sẽ tạo cơ chế thuận lợi để đối tác có thể tiếp cận, khai thác tối đa các thế mạnh, tiềm năng của mình cũng như xây dựng mô hình kinh doanh mới hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư.

Với chiến lược này, lãnh đạo của hai doanh nghiệp đặt kế hoạch từ nay tới hết năm 2022, Gemini Coffee sẽ đạt 80 điểm bán, The Noodle House đạt 100 điểm, bao gồm cả nhượng quyền và hợp tác kinh doanh.

"Khát vọng xây dựng thương hiệu phở Việt mang tầm thế giới, nhưng The Noodle House luôn xác định không thể đi một mình. Chúng tôi hướng tới mục tiêu bằng sức mạnh của sự hợp tác, bằng cách huy động nguồn lực xã hội, có như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh và đột phá được. Cùng chung quan điểm, chung tư duy và đều có khát vọng xây dựng thương hiệu Việt toàn cầu, hai thương hiệu, một giàu kinh nghiệm và một đầy sự sáng tạo, đã đi đến quyết định hợp tác mang tính chiến lược’’, ông Đặng Hà Lâm - nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT công ty G81 Noodle House phát biểu tại lễ ký kết.

Đại diện The Noodle House và Gemini ký biên bản hợp tác, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của cả hai chuỗi

Gemini Coffee là cái tên quen thuộc với người tiêu dùng miền Bắc. Với nhận diện thương hiệu màu xanh lá bắt mắt, Gemini định vị là cửa hàng café đa phong cách về không gian, phóng khoáng, tiện lợi và gần gũi với thiên nhiên. Tập khách hàng của Gemini Coffee rất đa dạng, từ dân văn phòng, người làm nghề tự do, gia đình cho tới giới trẻ.

Được gây dựng từ 2008, sau hơn 10 năm phát triển, Gimini Coffee đã mở ra hơn 50 điểm bán, bao gồm cả nhượng quyền, ở nhiều thành phố lớn trên cả nước, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Chuỗi café Gemini Coffee với màu xanh lá bắt mắt, phong cách gần gũi với thiên nhiên

Khác với Gemini, thương hiệu The Noodle House - Phở Tràng An chỉ mới ra mắt vào đầu năm 2022 nhưng tới nay đã có 10 cửa hàng tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

The Noodle House xây dựng nhận diện thương hiệu hoàn toàn khác biệt với các quán phở truyền thống, từ không gian, bàn ghế cho tới phong cách phục vụ. Định vị là thương hiệu toàn cầu, nên mặc dù sản phẩm cốt lõi tôn vinh giá trị truyền thống nhưng các cửa hàng của chuỗi lại mang phong cách rất hiện đại, sang trọng. Cũng đã có những thương hiệu phở hướng tới phong cách này và được đông đảo thực khách đón nhận. Điều đó cho thấy cơ hội thành công rất lớn của The Noodle House.

Chuỗi The Noodle House - Phở Tràng An với phong cách hiện đại, sang trọng.

Ra thế giới năm 2023, khẳng định thương hiệu toàn cầu năm 2025

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nặng nề đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong đó có F&B. Mặc dù vậy, những doanh nghiệp có khả năng thích ứng linh hoạt đã vượt qua được khó khăn, nắm bắt được cơ hội trong nguy nan và chuyển mình nhanh chóng để phục hồi, phát triển sau đại dịch.

Số liệu doanh thu ngành F&B nửa đầu tháng 4/2022 cho thấy mức tăng trưởng đạt gần 40% so với cùng kỳ quý 1/2022 và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ quý 4/2021.

Ông Vũ Việt Anh - Nhà sáng lập Gemini Coffee cho biết: "Đại dịch đã làm thay đổi nhiều thói quen của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã linh hoạt để thay đổi, thích nghi và tìm ra chìa khóa thành công trong giai đoạn tới”.

Đại diện chuỗi The Noodle House tặng quà lưu niệm đặc biệt, là tô phở Đệ Nhất Tràng An, cho đại diện chuỗi Gemini Coffee

Tại lễ ký kết, ông Đặng Hà Lâm cũng công bố tới các đối tác, các nhà đầu tư về kế hoạch, chiến lược phát triển chuỗi The Noodle House giai đoạn 2022-2027. Theo đó, The Noodle House sẽ mở rộng ra thế giới vào năm 2023, hướng tới khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, mục tiêu tới 2024 sẽ phủ khắp các châu lục và 2025 có thể khẳng định thương hiệu toàn cầu. Cùng với đó là kế hoạch IPO chuỗi The Noodle House được trình bày cụ thể, chi tiết tới các đối tác tham dự sự kiện.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đặt ra, The Noodle House sẽ tiếp tục chiến lược hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư có cùng tâm huyết, khát vọng để chung tay xây dựng nên một thương hiệu phở mới của Việt Nam.

Các cổ đông, nhà đầu tư tham dự lễ ký kết

Ngọc Minh