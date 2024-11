"Bông sen" thanh tao của khu Đông Hà Nội

Bắt nguồn từ vẻ đẹp trang nhã của hoa sen Việt Nam, dự án khu căn hộ The Senique Hanoi tái hiện vẻ đẹp thuần khiết, đồng thời mang đến phong cách sống cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Tên gọi “Senique” là sự kết hợp độc đáo giữa “Sen” và “Unique,” như một tuyên ngôn sống giao hòa, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa giao thoa Đông - Tây tinh tế.

Không chỉ khơi dậy cảm hứng kiến trúc mà còn truyền tải khéo léo không gian sống đậm chất nghệ thuật. Dự án The Senique Hanoi với quy mô 2.152 căn hộ cùng hơn 100 tiện ích độc đáo và 70% diện tích dành cho cảnh quan xanh, hứa hẹn mang tới trải nghiệm sống tinh hoa cho cư dân.

Hợp tác cùng các tên tuổi nổi tiếng trong ngành kiến trúc và thiết kế quốc tế như P&T Group (Singapore), GSA (Úc), 2nd Edition (Singapore) và ITH Interior (Thái Lan), chủ đầu tư kỳ vọng kiến tạo The Senique Hanoi trở thành một kiệt tác độc bản, nơi từng nét đẹp di sản hòa nhịp với cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Khi kiến trúc là bản giao hưởng Đông - Tây nhịp nhàng

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên Việt Nam, kiến trúc của The Senique Hanoi khéo léo dung hòa nét đẹp Á Đông cùng sự hiện đại của phương Tây qua từng chi tiết. Điển hình phải kể tới mặt tiền sử dụng tấm trang trí mô phỏng họa tiết mây tre đan trên thiết kế tinh gọn và màu sắc hiện đại.

Mái tòa nhà được thiết kế khác biệt như nhịp đập của cuộc sống hiện đại hòa điệu nhịp nhàng cùng vẻ đẹp Á Đông, dẫn lối cư dân trở về nhà. Ảnh phối cảnh: CLD

Khi cảnh quan là sự giao thoa giữa thiên nhiên thư thái và nhịp sống hiện đại

Tại The Senique Hanoi, cảnh quan thiên nhiên không chỉ điểm tô sắc xanh mà còn mang lại cảm giác cân bằng, giúp cư dân như được lắng lại giữa nhịp sống hiện đại. Sự giao thoa Đông - Tây nhẹ nhàng len lỏi trong từng góc cảnh quan, vừa phảng phất nét thanh lịch và tinh tế, vừa góp phần tạo nên một bức tranh sống động và thư thái.

Nổi bật trong thiết kế cảnh quan là Bộ sưu tập tiện ích Fjord, lấy cảm hứng từ những dòng sông băng len lỏi giữa các dãy núi hùng vĩ của Bắc Âu. The Fjord tái hiện hình ảnh hai tòa tháp The Senique I & The Senique II sừng sững như những ngọn núi, chiếu bóng xuống kiến trúc cảnh quan nước mềm mại chạy dọc phân khu với hệ hồ bơi 50m, hồ bơi trẻ em cùng khu sân chơi và vườn BBQ được sắp đặt liên hoàn.

Bộ sưu tập tiện ích Fjord kiến tạo không gian sống hài hòa thư thái. Ảnh phối cảnh: CLD

Khi nội thất là sự quyện hòa giữa tinh hoa đất Việt và vẻ đẹp Tây phương

Đại sảnh tòa The Senique I

Lấy cảm hứng từ nét đẹp độc đáo của Hà Nội, The Senique I & II mang vẻ lãng mạn của những ngôi nhà Pháp cổ, giao hòa cùng chút phóng khoáng, hiện đại từ những tòa cao ốc, tạo nên một không gian kiến trúc và thiết kế nội thất sâu lắng.

Tại The Senique I, thiết kế nội thất nhấn mạnh vào sự tinh giản và thanh lịch qua việc sử dụng sắc xanh cùng họa tiết trang trí đậm chất châu Âu.

Trong khi đó, The Senique II lại tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam. Từ chất liệu mây tre đan đến các họa tiết biểu tượng như gốm sứ, quạt giấy, và bảng màu ấm áp của đất nung (terracotta), tất cả cùng tạo nên một không gian đậm đà bản sắc bản địa. Các chi tiết Á Đông được điểm xuyết khéo léo, từ hình ảnh nón lá đến hoa văn đan lát thủ công, không chỉ gợi nhớ nghệ thuật truyền thống mà còn làm sống dậy chiều sâu văn hóa, khiến không gian sống trở nên gần gũi mà sâu lắng như một bản giao hòa giữa nghệ thuật và di sản.

Đại sảnh tòa The Senique II. Ảnh phối cảnh: CLD

The Senique Hanoi mở ra không gian sống hiện đại được nâng tầm bởi chiều sâu văn hoá, đem đến sự thanh bình và kết nối sâu sắc. Từ cảnh quan đến nội thất, mọi chi tiết đều là bản hòa âm giữa vẻ đẹp thanh nhã Á Đông và phong cách sang trọng phương Tây. Tại đây, mỗi cư dân như bước vào hành trình khai mở đa giác quan, nơi an yên, nhịp điệu thiên nhiên cùng sức sống cộng đồng tinh hoa hòa quyện.

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại: Website: www.theseniquehanoi.com Hotline: 1800 400 088 The Senique Hanoi - Trọn chất tinh hoa

(Nguồn: CapitaLand Development)