Ngôi nhà tốt cho sức khỏe và tinh thần

Dự án The Wisteria tọa lạc tại Hinode Royal Park, một dự án khu đô thị quy mô rộng lớn với 16,7ha diện tích dành cho cây xanh. Không chỉ là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư với một môi trường sống xanh, sạch và bền vững mà dự án The Wisteria còn tạo nên những căn hộ với không gian xanh, rộng, mát mẻ, là thiên đường nghỉ ngơi trong lành để cư dân thỏa sức sống cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dự án The Wisteria hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tiện ích xanh phong phú và đa dạng như: vườn tản bộ nhiều cây xanh, quảng trường trung tâm thoáng mát, đọc sách trong công viên, hoạt động thể thao tại sân ngoài trời,…

The Wisteria chú trọng tối ưu không gian xanh. Ảnh phối cảnh: WTO

Trong tương lai, mỗi ngày trôi qua tại The Wisteria đều thú vị và đầy hứng khởi khi gia chủ được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Mỗi sáng thức giấc, bước ra ngoài ban công xanh, bạn được hít hà không khí thiên nhiên căng đầy lồng ngực, được ngắm ánh nắng tinh khôi của buổi ban mai để bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi.

Mỗi buổi chiều, khi tan sở, tan trường trở về nhà, ông bà, bố mẹ, con trẻ lại có cơ hội vận động ở những công viên nội khu, ở bể bơi ngoài trời, ở các CLB Yoga, Gym… Hay buổi tối, trong bầu không khí trong lành, cư dân an nhiên dạo bộ, thong dong đạp xe trên những con đường nội khu rộng rãi, mát mẻ…

Tiện đường, tiện trường, tiện dịch vụ

Với ưu thế vị trí địa lý, hệ thống tiện ích ngoại khu và nội khu đầy đủ, dự án The Wisteria mang tới “3 Tiện” cho cư dân: Tiện đường, tiện trường và tiện dịch vụ.

Dự án The Wisteria tọa lạc tại điểm giao giữa hai tuyến đường lớn quốc lộ 32 và Vành đai 3.5. Đây là cột mốc quan trọng để kết nối với khu trung tâm của thành phố như Mỹ Đình, Cầu Giấy và Đại Lộ Thăng Long.

Với hệ thống giao thông phát triển, cư dân tương lai tại The Wisteria thuận lợi di chuyển đến các khu vực nội đô: khoảng 5 phút để di chuyển đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 10 phút đến siêu thị Big C Thăng Long, 15 - 20 phút đến bệnh viện, các trung tâm thương mại trong Trung tâm Thành phố và nhiều cơ quan hành chính - kinh tế mới của Thủ đô...

The Wisteria tọa lạc tại vị trí “vàng” dễ dàng kết nối tới khu vực nội đô. Ảnh phối cảnh: WTO

Nhà gần trường, hệ thống giáo dục hiện đại, tiên tiến ngay trong khu đô thị là “điểm cộng” của dự án The Wisteria. Các phụ huynh có thể lựa chọn môi trường học tập chất lượng như: Trường Archimedes Hinode, Trường quốc tế Việt Mỹ, Trường PTLC Edison School An Khánh, Trường quốc tế Việt Úc, Trường Liên cấp Newton, Trường Marie Curie, Trường Lomonoxop, Trường Đoàn Thị Điểm,...

Cư dân The Wisteria sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu chất lượng và đẳng cấp như: hồ điều hoà, sân thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, các dịch vụ thương mại... Mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, sức khỏe… được đáp ứng ngay trước thềm nhà.

“Chốn mong về” an vui - an tâm của mọi gia đình

Mỗi sản phẩm căn hộ tại dự án The Wisteria được thiết kế với không gian mở giúp cho nơi an cư luôn tràn ngập ánh sáng và gió trời tự nhiên. Từng góc nhỏ tại The Wisteria được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu công năng. Các căn hộ có từ 2 phòng ngủ và thêm 1 phòng đa năng để gia chủ sử dụng cho nhiều mục đích như phòng để đồ cho mẹ, phòng làm việc cho bố, góc học tập sáng tạo cho con hay phòng đọc sách của cả gia đình.

“Chốn mong về” an vui - an tâm của mọi gia đình. Ảnh phối cảnh: WTO

Mỗi căn hộ sẽ có ít nhất 2 logia, một số căn logia thông từ phòng khách sang phòng ngủ hoặc từ phòng khách sang phòng bếp, tạo ra một không gian liền mạch và thoáng đãng. Logia rộng mở ra khoảng không xanh mát, phù hợp để các thành viên ngồi đọc sách, thưởng trà hay đơn giản là tận hưởng những giây phút thư giãn, bình yên bên cạnh những người thân yêu.

Dự án The Wisteria hứa hẹn thu hút những gia đình trẻ năng động, tạo ra lối sống hiện đại cho cộng đồng dân cư nơi đây. Tại không gian sống lý tưởng này, cha mẹ có cơ hội tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm sống quý báu cùng những người hàng xóm thành đạt và con trẻ cũng sẽ được bồi đắp nhân cách, trí tuệ từ môi trường văn minh.

Thúy Ngà