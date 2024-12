Cư dân trẻ tận hưởng cuộc sống độc lập tự chủ

Trong xã hội hiện đại, việc sở hữu một căn hộ không chỉ là nhu cầu cơ bản, mà còn là biểu tượng của sự độc lập tài chính và tinh thần, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đời mỗi cá nhân.

Hứa hẹn quy tụ cộng đồng cư dân có “gu”, trẻ trung và nhiều năng lượng, các căn hộ 2PN tại The Wisteria nâng cao chất lượng sống cho chủ nhân bằng thiết kế linh hoạt, phòng ngủ còn trống có thể được sử dụng làm văn phòng làm việc, phòng chơi game hoặc phòng ngủ phụ cho khách. Điều này giúp cư dân trẻ biến nơi mình sống thành không gian giải trí, tái tạo năng lượng, phù hợp với lối sống hiện đại.

Tầm view đắt giá tại The Wisteria. Ảnh phối cảnh: WTO

Các cá nhân thành công và tài chính vững chắc như các công dân quốc tế, chuyên gia cao cấp… sẽ bị hấp dẫn bởi những căn hộ Duplex hay Penthouse. Không chỉ là những mảnh ghép thiết kế tinh xảo, đó còn là những không gian sống độc đáo, gia chủ trong tương lai có thể bài trí thêm quầy bar, phòng gym, rạp phim mini - thể hiện tính cá nhân hóa riêng biệt, minh chứng cho một đẳng cấp sống khác biệt.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa phía tây Hà Nội, logia các căn hộ The Wisteria không chỉ bao trọn khung cảnh nội khu sôi động, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống mà mang đến sự thoáng đãng, thư thái mà không phải dự án nào cũng có.

Tối ưu hoá không gian, phù hợp cho gia đình trẻ và đa thế hệ

Những căn hộ 2 PN, 2 PN +1 của The Wisteria mang đến ngôi nhà lý tưởng, thoải mái và tối ưu công năng sử dụng cho gia đình có con nhỏ hay những cặp đôi mới cưới. Với các diện tích khác nhau từ 73 - 99,7m2, các căn hộ được cấu thành từ 2 phòng ngủ tinh tế, 1 phòng khách kết hợp với bếp, 2 logia thoáng đãng cho phép tổ ấm của bạn luôn tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành.

Không gian lý tưởng cho gia đình đa thế hệ. Ảnh phối cảnh: WTO

Đối với những gia đình cần nhiều không gian hơn, căn hộ 3 PN, 4 PN sẽ là lời giải lý tưởng, ông bà, ba mẹ, con cái quây quần bên nhau mỗi ngày. Không gian tách biệt 3-4 phòng ngủ cho phép những cặp vợ chồng trẻ vẫn có thể duy trì nhịp sống độc lập, bận rộn mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của ông bà. Mỗi sớm mai, không khí trong lành từ bên ngoài logia xanh mát, ông bà có thể bắt đầu ngày mới với những động tác khởi động nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng chim hót và ngắm nhìn ánh nắng mặt trời le lói qua lá cây. Còn các em nhỏ có không gian riêng để phát triển trí tuệ, tự do sáng tạo, vẽ tranh, chơi đùa, tìm hiểu những điều mới mẻ.

Đặc biệt, căn hộ kép Dual Key là sự kết hợp lý tưởng giữa sự gần gũi và riêng tư, vừa ở vừa có thể kinh doanh cho thuê, mang lại giá trị tối ưu cho từng mét vuông sống.

Không chỉ đem lại giây phút nghỉ ngơi cân bằng, quần thể tiện ích đồng bộ của dự án The Wisteria nói riêng và đại đô thị Hinode Royal Park nói chung như Trung tâm thương mại, quảng trường, sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời, bể bơi, thư viện, phòng cộng đồng, vườn dạo bộ,... hứa hẹn góp phần làm cho đời sống của tất cả cư dân thêm đa dạng sắc màu và cảm xúc.

Hệ thống tiện ích đa dạng là một trong những yếu tố khiến cuộc sống cư dân The Wisteria thêm sắc màu. Ảnh phối cảnh: WTO

“Khi chọn The Wisteria làm nơi an cư - chốn về hội tụ những giá trị sống xanh thì mỗi ngày của cư dân tại đây đều bắt đầu và kết thúc trong viên mãn. Hãy để The Wisteria làm là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nâng niu từng khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu, và mở rộng không gian sống để mọi ước mơ và dự định có thể thực sự bay xa”, đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Thúy Ngà