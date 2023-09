Môi trường lý tưởng phát triển cả thể chất và tinh thần

Trẻ em độ tuổi phát triển cần sự kích thích từ hoạt động thể chất khỏe mạnh, môi trường an toàn để khám phá khả năng của bản thân đồng thời nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần qua các trải nghiệm vui chơi năng động trong không gian sống xanh. Nơi sống đa trải nghiệm sẽ giúp trẻ được bày tỏ cảm xúc, ý tưởng cá nhân, nhạy bén nhận diện cảm xúc và tâm trạng của người khác.

Mặt khác, vui chơi cũng đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển xã hội của trẻ như giao tiếp nhóm, giải quyết vấn đề, học tính kiên cường và khả năng quản lý căng thẳng, bất ổn của cuộc sống về sau.

Sân chơi nội khu The Zurich giúp trẻ thư giãn, vận động, chơi đùa rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần. Ảnh minh hoạ

Từ trước đến nay, bên cạnh câu chuyện tìm kiếm môi trường học cho con thì lựa chọn không gian sống vẫn luôn là bài toán nan giải. Tại phía đông Hà Nội, nhiều bậc cha mẹ đang “kháo” nhau về “thành phố” mới Ocean City như một đích đến lý tưởng cho sự phát triển của trẻ. Nơi đây sở hữu không gian sống xanh, cảnh quan thiên nhiên trong lành cùng hệ thống tiện ích đa dạng, đẳng cấp và đặc biệt là có cộng đồng cư dân quốc tế, giúp trẻ sớm được tiếp cận và học hỏi trên con đường trở thành công dân toàn cầu.

Trong đó, tòa căn hộ ZR1 The Zurich lấy cảm hứng từ Thụy Sĩ đang là cái tên được chấm “điểm 10” khi sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, phát triển tư duy lẫn kỹ năng xã hội. Đơn cử như công viên nội khu tích hợp hàng loạt sân chơi trẻ em hay khu vực Kidzone ngay trong tòa căn hộ với nhiều hoạt động thú vị.

Trẻ nhỏ không chỉ được trải nghiệm các trò chơi truyền thống Thụy Sĩ mà còn có thể cùng bố mẹ tận hưởng những phút giây thư giãn ngay dưới chân tòa nhà. Sống ở The Zurich, các em có thể vui chơi vận động, hoạt động thể chất cũng như tinh thần cả ngày. Chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội văn hóa, giáo dục có tính trải nghiệm, từ đó tăng cường phát triển các kỹ năng xã hội, giao tiếp, hình thức lối tư duy và phong cách sống mở cho trẻ.

Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân đa quốc tịch, gồm các chuyên gia, giáo viên, sinh viên, doanh nhân,… đến sinh sống đã biến The Zurich nói riêng và Vinhomes Ocean Park 1 nói chung trở thành môi trường đa quốc gia, với nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, phong cách sống. Đây là điểm thu hút nhiều gia đình lựa chọn The Zurich làm nơi an cư, khi các cư dân nhí có nền tảng xây dựng tư duy công dân toàn cầu qua các hoạt động giao tiếp, kết bạn với người nước ngoài.

Chuỗi tiện ích tại ZR1 giúp trẻ tự do vui chơi, khám phá và giao lưu với những láng giềng quốc tế. Ảnh minh hoạ

Nền giáo dục chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế

Không chỉ là không gian sống lý tưởng cho sự phát triển của cư dân nhí trong tương lai, The Zurich còn ghi điểm với các bậc phụ huynh nhờ đặc quyền “nhà gần trường - tiện đủ đường” với hệ thống trường liên cấp Vinschool cùng trường quốc tế Brighton College Vietnam danh giá chỉ cách tòa nhà vài bước chân. Đặc biệt, với chất lượng đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, trẻ nhỏ không chỉ sớm tự lập mà còn được trải nghiệm nhịp sống hội nhập quốc tế với những ngôi trường danh tiếng.

Đơn cử như trường quốc tế Brighton College Vietnam trải rộng trên 3,4 ha, với không gian mở và xanh, tầm nhìn hướng ra hồ, sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng bao gồm thư viện, các sân thể thao trong nhà và ngoài trời, studio âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm thiết kế và công nghệ hiện đại,… hay hệ thống giáo dục phổ thông liên cấp Vinschool với đầy đủ cơ sở vật chất và chương trình giáo dục toàn diện. Đặc biệt, tọa lạc nơi đây còn có đại học tinh hoa VinUni.

Vị trí đắc địa “Nhà gần trường - tiện đủ đường” sát kề Brighton College và Vinschool của ZR1 The Zurich mang đến những đặc quyền giáo dục đẳng cấp quốc tế cho cư dân nhí. Ảnh phối cảnh dự án

Lựa chọn căn hộ ZR1, khách hàng cũng giảm nỗi lo nặng tài chính nhờ chính sách bán hàng bom tấn mà chủ đầu tư mới áp dụng, có thêm cơ hội cho con cái điều kiện phát triển tốt hơn, cũng như cả gia đình trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp tại Ocean City.

Cụ thể, với chính sách “Mua nhà 8 năm không lo lãi suất”, khách hàng chỉ cần trả trước 10% giá trị đã có thể ký HĐMB. Thời gian đến khi nhận nhà vào năm 2027, người mua chỉ cần trả số tiền bình quân chỉ từ 8,6 triệu đồng mỗi tháng, như một khoản tiền tích góp. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 4 năm sau khi nhận bàn giao nhà, giúp cho khách hàng giảm bớt áp lực tài chính trong khi vẫn có thể sở hữu căn hộ cao cấp.

Khách hàng cũng có nhiều phương án tài chính phù hợp để linh hoạt lựa chọn nếu muốn nhận nhà sớm hơn như nhận nhà từ năm 2025, thanh toán toàn bộ bằng vốn tự có theo tiến độ; hoặc ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%.

Thế Định