{"article":{"id":"2223522","title":"Sở Y tế Nghệ An lên tiếng về vụ nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi","description":"Sở Y tế phát hiện thêm 57 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến (Nghệ An) mắc bệnh bụi phổi. Đến nay, 6 công nhân đã tử vong vì căn bệnh này.","contentObject":"<p>Ngày 6/12, Sở Y tế Nghệ An cho biết đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do đơn vị thành lập vừa có kết quả ban đầu trong đợt khám, phát hiện bệnh cho các công nhân Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc). Đây là doanh nghiệp đã có 6 công nhân tử vong do <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/bui-phoi-tag350358165349135609.html\" title=\"bụi phổi\" target=\"_blank\">bụi phổi</a></strong>, và nhiều công nhân khác đang điều trị.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien1-269.jpg?width=768&s=5xZowRSJyBjvTCHqg8jcwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien1-269.jpg?width=1024&s=ASfAL5Nj5DrIuPv7Bx_8KQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien1-269.jpg?width=0&s=C34ToUeIICGAowz7JeYHeQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien1-269.jpg?width=768&s=5xZowRSJyBjvTCHqg8jcwg\" alt=\"chautien1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien1-269.jpg?width=260&s=lmFF5QZ0zu3Xi8LUBQ0NjA\"></picture>

<figcaption>Bụi mù mịt bên trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh. Công nhân cung cấp.</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, trong 81 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến được khám ngày 8/11 vừa qua, có tới 57 người mắc bệnh bụi phổi. Trong đó, 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Hai người do phim chụp bị mờ nên chưa xác định được. Những trường hợp mắc bệnh này đã được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn phương án điều trị cụ thể.</p>

<p>Toàn bộ hồ sơ thăm khám của các công nhân này đã được chuyển ra Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) để hội chẩn và kết luận.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien2-270.jpg?width=768&s=LMDKkfljIpgS9t7iva8PxA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien2-270.jpg?width=1024&s=t8G7iCXbUAY8TI6dz00iDg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien2-270.jpg?width=0&s=zcojs6nAj59TNfqvdhHnXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien2-270.jpg?width=768&s=LMDKkfljIpgS9t7iva8PxA\" alt=\"chautien2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chautien2-270.jpg?width=260&s=xX3Vq7UhMWWZ1VDDBLRw2g\"></picture>

<figcaption>Đã có 6 công nhân từng làm việc tại công ty Châu Tiến tử vong do mắc bụi phổi silic. Ảnh. CTV</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, hơn 30 người từng làm việc tại Công ty Châu Tiến chưa được thăm khám. Các trường hợp này có người đi nước ngoài, đi làm ăn xa ở các tỉnh nên chưa thể trực tiếp thăm khám. Trước mắt, vào ngày 7/12, Sở Y tế phối hợp các đơn vị tiếp tục tổ chức khám cho những trường hợp ở gần.</p>

<p>Liên quan đến những vi phạm tại Công ty TNHH Châu Tiến, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này hơn 110 triệu đồng do không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động; không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hàng chục lao động...</p>

<p><strong>Việt Hòa</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701828750718\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2178080\"><a href=\"/nhieu-nguoi-tu-vong-o-cong-ty-bot-da-nghe-an-chi-dao-xu-ly-sai-pham-2178080.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/16/nhieu-nguoi-tu-vong-o-cong-ty-bot-da-nghe-an-chi-dao-xu-ly-sai-pham-418.jpg?width=0&s=qBSd7SbBzpEyvQ4ZzqBl6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/16/nhieu-nguoi-tu-vong-o-cong-ty-bot-da-nghe-an-chi-dao-xu-ly-sai-pham-418.jpg?width=260&s=V_bXndtcYBm5X8023HQmlw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nhieu-nguoi-tu-vong-o-cong-ty-bot-da-nghe-an-chi-dao-xu-ly-sai-pham-2178080.html\">Nhiều người tử vong ở công ty bột đá: Nghệ An chỉ đạo xử lý sai phạm</a><span class=\"summary__content-desc\">Sau hàng loạt vi phạm tại Công ty Châu Tiến, nơi có nhiều công nhân tử vong vì bệnh bụi phổi, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế.</span></div>

Ra ngoài rồi!\", đó chính là tiếng reo của những hành khách trên chuyến tàu G1984 từ Thương Nam đến Thành Đô, Trung Quốc, trưa 3/12, khi một sinh linh nhỏ bé ra đời. Người soát vé nhận nhiệm vụ đỡ đẻ cho sản phụ này.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toa-tau-tro-thanh-phong-sinh-bat-dac-di-2223543.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/toa-tau-tro-thanh-phong-sinh-bat-dac-di-bat-ngo-khi-biet-cach-bac-si-do-de-595.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223512","title":"Việt Nam có thuốc phóng xạ mới, bệnh nhân ung thư không cần ra nước ngoài","description":"Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện pha chế thành công 2 loại thuốc phóng xạ mới để áp dụng trong kỹ thuật hiện đại PET/CT. Trước đây, bệnh nhân ung thư có chỉ định chụp với thuốc này thường phải ra nước ngoài thực hiện.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-co-thuoc-phong-xa-moi-benh-nhan-ung-thu-khong-can-ra-nuoc-ngoai-2223512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/viet-nam-co-thuoc-phong-xa-moi-benh-nhan-ung-thu-khong-can-ra-nuoc-ngoai-244.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:01:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223368","title":"Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi - gần 30 năm vì sức khỏe người Việt","description":"Sau hành trình gần 30 năm phát triển, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi MEDLATEC đã khẳng định vị thế của tiện ích y tế được hàng triệu người dân tin tưởng, đồng thời phủ rộng khắp toàn quốc và vươn tầm quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-gan-30-nam-vi-suc-khoe-nguoi-viet-2223368.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/dich-vu-lay-mau-xet-nghiem-tan-noi-gan-30-nam-vi-suc-khoe-nguoi-viet-1161.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221197","title":"Tã Quần Mở Một Bên Bobby mới, chăm trẻ sơ sinh chưa bao giờ dễ đến thế","description":"Sở hữu nhiều tính năng ấn tượng, Tã Quần Mở Một Bên Bobby mới hứa hẹn mang đến đổi thay lớn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh: nhanh chóng, tiện lợi cho bố mẹ và an toàn cho bé.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-soc-tre-so-sinh-de-dang-voi-ta-quan-mo-mot-ben-bobby-moi-2221197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ta-quan-mo-mot-ben-bobby-moi-cham-tre-so-sinh-chua-bao-gio-de-den-the-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222719","title":"Trẻ trong độ tuổi đi học cần bổ sung bao nhiêu nước mỗi ngày?","description":"Uống quá nhiều nước sẽ khiến thận làm việc vất vả nhưng nếu rơi vào tình trạng thiếu nước, học sinh sẽ không đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-2222719.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-167.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223377","title":"Cuộc vượt cạn ngoạn mục của người mẹ ung thư di căn mang song thai","description":"Hai tuần trước khi trải qua cuộc vượt cạn, chị T. nằm điều trị tại Bệnh viện K trong tình trạng đau đớn vì căn bệnh ung thư đã di căn. May mắn, hai bé song sinh nặng 1,8kg đã chào đời khỏe mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-vuot-can-cua-ba-me-ung-thu-giai-doan-cuoi-mang-song-thai-2223377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cuoc-vuot-can-ngoan-muc-cua-nguoi-me-ung-thu-di-can-mang-song-thai-1178.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:30:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223351","title":"'Bác sĩ Hà Duy Thọ' nổi tiếng Facebook bị phạt hơn 100 triệu đồng","description":"Cơ quan chức năng xác định ông Hà Duy Thọ có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh không phép của \"bác sĩ Thọ\" cũng bị đình chỉ.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-phat-bac-si-ha-duy-tho-hon-100-trieu-dong-vi-hang-loat-vi-pham-2223351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bac-si-ha-duy-tho-noi-tieng-facebook-bi-phat-hon-100-trieu-dong-1088.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:51:47","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223347","title":"Ăn kẹo lạ mua từ bạn cùng trường, 15 học sinh bị ngộ độc","description":"Sau khi ăn kẹo lạ, không rõ nguồn gốc mua của bạn cùng trường, 15 học sinh của Trường THCS thị trấn Núi Sập (tỉnh An Giang) có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-keo-la-mua-tu-ban-cung-truong-15-hoc-sinh-o-an-giang-bi-ngo-doc-2223347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/an-keo-la-mua-tu-ban-cung-truong-15-hoc-sinh-bi-ngo-doc-1079.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:49:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223339","title":"Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên bị thanh sắt gần 2m đâm suýt chết","description":"Ngã từ giàn giáo, nam thanh niên bị thanh sắt dài gần 2m đâm xuyên hạ sườn phải lên ngực trái, tổn thương phức tạp, nguy hiểm, hiếm gặp buộc bệnh viện bật báo động đỏ, huy động bác sĩ nhiều khoa hợp sức cứu sống.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-bao-dong-do-cuu-nam-thanh-nien-bi-thanh-sat-gan-2m-dam-thau-nguc-suyt-chet-2223339.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bat-bao-dong-do-cuu-nam-thanh-nien-bi-thanh-sat-gan-2m-dam-suyt-chet-1069.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:41:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223274","title":"Hitec khôi phục thị lực 10/10 cho bệnh nhân đục thủy tinh thể","description":"Với một tâm niệm “không được phép có bất kỳ sai sót nào” của ThS. BS. Nguyễn Văn Sanh - Giám đốc hệ thống bệnh viện Mắt Hitec đã giúp ông bố trẻ bị đục thuỷ tinh thể tìm lại được ánh sáng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hitec-khoi-phuc-thi-luc-10-10-cho-benh-nhan-duc-thuy-tinh-the-2223274.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hitec-khoi-phuc-thi-luc-1010-cho-benh-nhan-duc-thuy-tinh-the-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223217","title":"Ngã cầu thang, bé 4 tuổi có khối máu tụ to bằng quả cam trong não","description":"Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhi 4 tuổi có khối máu tụ trong não to bằng quả cam do ngã cầu thang.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-cau-thang-be-gai-4-tuoi-bi-khoi-mau-tu-trong-nao-to-nhu-qua-cam-2223217.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nga-cau-thang-be-4-tuoi-co-khoi-mau-tu-to-bang-qua-cam-trong-nao-755.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223203","title":"Lý do gia đình bệnh nhân người Australia tức tốc sang Việt Nam chữa bệnh","description":"Phát hiện con gái 4 tuổi có biểu hiện bất thường, một gia đình người Australia đang sinh sống tại Indonesia tức tốc sang Việt Nam để nhờ bác sĩ phẫu thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-gia-dinh-benh-nhan-tu-australia-tuc-toc-sang-viet-nam-chua-benh-2223203.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ly-do-gia-dinh-benh-nhan-nguoi-australia-tuc-toc-sang-viet-nam-chua-benh-739.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:49:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223090","title":"Các loại thực phẩm làm tăng nồng độ cồn trong hơi thở","description":"Bạn không uống rượu, bia nhưng vô tình ăn một số loại hoa quả nhiều đường để chín quá lên men có thể sinh ra cồn trong hơi thở.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-loai-thuc-pham-lam-tang-nong-do-con-trong-hoi-tho-2223090.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cac-loai-thuc-pham-lam-tang-nong-do-con-trong-hoi-tho-419.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222847","title":"MEDLATEC - hệ thống y tế tư nhân mở rộng mạng lưới dịch vụ rộng khắp Việt Nam","description":"Thời gian qua MEDLATEC liên tục mở rộng mạng lưới với mong muốn người dân cả nước được thụ hưởng công nghệ chẩn đoán và dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/medlatec-he-thong-y-te-tu-nhan-mo-rong-mang-luoi-dich-vu-rong-khap-viet-nam-2222847.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/medlatec-he-thong-y-te-tu-nhan-mo-rong-mang-luoi-dich-vu-rong-khap-viet-nam-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222874","title":"Loại cá bán khắp các chợ, tốt với người trẻ, bổ cho người già","description":"Cá lóc có thể nấu bánh canh, kho tộ, nướng trui nổi tiếng khắp các miền. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cá bình dân này còn là vị thuốc hiệu quả với người già, phụ nữ, trẻ em.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-loc-la-vi-thuoc-tot-suc-khoe-co-nhieu-cong-dung-chua-benh-2222874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ca-le-ngu-ban-khap-cac-cho-bo-voi-nguoi-tre-tot-cho-nguoi-gia-1576.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221966","title":"Tắm gội như thế nào để không rước họa vào thân?","description":"Tắm gội là việc làm hằng ngày không thể bỏ qua nhưng bạn làm không đúng cách có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí gây co mạch, đột quỵ, tử vong nhanh chóng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-goi-nhu-the-nao-de-khong-ruoc-hoa-vao-than-2221966.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tam-goi-theo-trinh-tu-nhu-the-nao-de-khong-ruoc-hoa-vao-than-1418.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222615","title":"Phương pháp đo nồng độ cồn chính xác nhất","description":"Đo nồng độ cồn trong máu và hơi thở là hai phương pháp phổ biến để kiểm tra mức độ ethanol. Chỉ số nồng độ cồn trong máu thường được sử dụng đối với các tình huống liên quan pháp lý hoặc điều trị y khoa, có tính chính xác cao hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-nong-do-con-trong-mau-hay-trong-hoi-tho-chinh-xac-hon-2222615.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/phuong-phap-do-nong-do-con-chinh-xac-nhat-906.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222613","title":"'Cậu nhỏ' to bất thường trong lần đầu quan hệ lại sau 2 tháng mổ sỏi thận","description":"Người đàn ông 35 tuổi đến viện trong tình trạng dương vật to bất thường, tụ máu dưới da mức độ nhiều. Trước đó, anh kiêng 2 tháng không quan hệ tình dục do mới mổ sỏi thận.","displayType":1,"category":{"name":"Đàn ông","detailUrl":"/suc-khoe/dan-ong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/dan-ong","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-nho-to-bat-thuong-trong-lan-dau-quan-he-lai-sau-2-thang-mo-soi-than-2222613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cau-nho-to-bat-thuong-trong-lan-dau-quan-he-lai-sau-2-thang-mo-soi-than-782.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221334","title":"Chi 200 triệu đồng làm đẹp ở thẩm mỹ viện, người phụ nữ nhận lại sự đau đớn","description":"Một phụ nữ đã chi 200 triệu đồng để nâng ngực, giảm mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM. Dù được thẩm mỹ viện cam kết bảo hành 15 năm nhưng bộ ngực trăm triệu tụt dáng sau một tháng, sau đó sưng viêm.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-200-trieu-dong-lam-dep-o-tham-my-vien-nguoi-phu-nu-nhan-lai-su-dau-don-2221334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chi-200-trieu-dong-lam-dep-o-tham-my-vien-nguoi-phu-nu-nhan-lai-su-dau-don-580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209118","title":"Cảnh báo tình trạng ngộ độc rượu methanol dịp cuối năm","description":"Ngộ độc methanol rất nặng nề, bệnh nhân phải thở máu, lọc máu và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-tinh-trang-ngo-doc-ruou-methanol-dip-lien-hoan-cuoi-nam-2209118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/canh-bao-tinh-trang-ngo-doc-ruou-methanol-dip-cuoi-nam-203.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221646","title":"Bệnh viện nào lâu đời nhất Việt Nam?","description":"Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đã trải qua 3 thế kỷ, trải dài hơn 160 năm, nằm ở TP.HCM. Tên gọi đầu tiên của viện là Nhà thương Chợ Quán và đặc biệt có một trại giam bên trong.","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-vien-nao-lau-doi-nhat-o-viet-nam-do-ai-xay-dung-2221646.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/benh-vien-nao-lau-doi-nhat-viet-nam-534.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222391","title":"Hiếm gặp: Người đàn ông mắc bệnh mũi sư tử bịt kín đường thở","description":"Người đàn ông ngoài 50 tuổi đến viện với đầu mũi như múi tỏi, to bất thường gây khó thở. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh mũi sư tử.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hiem-gap-nguoi-dan-ong-mac-benh-mui-su-tu-bit-kin-duong-tho-2222391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hiem-gap-nguoi-dan-ong-mac-benh-mui-su-tu-bit-kin-duong-tho-881.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:43:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222283","title":"Nhóm người được tăng mức hưởng Bảo hiểm y tế từ ngày 3/12","description":"Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về mã số ghi trên thẻ và mức hưởng Bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-nguoi-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-tu-ngay-3-12-2222283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhom-nguoi-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-tu-ngay-312-545.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221675","title":"Bác sĩ nào xuất thân quý tộc, từng xin nghỉ chức Thứ trưởng Bộ Y tế?","description":"Đau đáu vì những công trình khoa học còn dang dở, giáo sư đang đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế đã xin nghỉ chức vụ quan trọng này.","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-bac-si-xuat-than-quy-toc-xin-nghi-chuc-thu-truong-bo-y-te-de-lam-khoa-hoc-2221675.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-ton-that-tung-264.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221945","title":"Lời nói của một cậu bé khiến người phụ nữ 70 tuổi vẫn sinh con","description":"Người phụ nữ ở Uganda sinh con đầu lòng lúc 67 tuổi và thêm thai đôi dù đã 70 tuổi sau khi nghe lời nói của một cậu bé.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-noi-cua-mot-cau-be-khien-nguoi-phu-nu-70-tuoi-van-sinh-con-2221945.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loi-noi-cua-mot-cau-be-khien-nguoi-phu-nu-70-tuoi-van-sinh-con-697.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

