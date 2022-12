Trẻ 6 tuổi đột ngột uống nhiều nước do mắc biến chứng đe dọa tính mạng

Toan ceton do đái tháo đường (DKA) là một biến chứng cấp tính không thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng nguy hiểm có thể gây tử vong.

Ngày 16/12, Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông tin về ca cấp cứu cho trẻ 6 tuổi bị toan ceton nặng nề. Bệnh nhân là N.D.T (6 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) có biểu hiện uống nhiều nước, thèm nước ngọt, tiểu nhiều lần trong ngày, sụt cân, mệt mỏi, đau họng.

Sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện trẻ có biểu hiện lơ mơ, thở nhanh sâu, dấu hiệu mất nước nặng.

Chỉ số test đường máu nhanh cho thấy đường huyết tăng rất cao so với ngưỡng bình thường là 28,8 mmol/L. Các bác sĩ đã hội chẩn, chẩn đoán trẻ mắc bệnh lý toan ceton do đái tháo đường, viêm amydal cấp mủ.

Bệnh nhi được điều trị cấp cứu tích cực bằng bù dịch, nhịn ăn, kiểm soát đường huyết bằng duy trì insulin, kháng sinh, cân bằng điện giải. Sau gần 2 ngày điều trị, trẻ thoát nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng, sức khỏe phục dần hồi phục.

BS Trần Văn San - Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, toan ceton do đái tháo đường (DKA) là một biến chứng cấp tính không thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng nguy hiểm có thể gây tử vong.

Nhiễm toan ceton xảy ra khi cơ thể bệnh nhân sản sinh quá nhiều axit trong máu (được gọi là ceton). Tình trạng này xuất hiện khi cơ thể người bệnh không sản xuất đủ insulin, gây ra những rối loạn nặng trong chuyển hoá protid, lipid và carbohydrate.

“Nhiễm toan ceton do tiểu đường bao gồm các rối loạn sinh hóa nguy hiểm là: Tăng glucose máu, nhiễm ceton, nhiễm toan kèm theo các rối loạn điện giải. Trẻ nhỏ khi bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể biến chứng nguy hiểm như hôn mê, phù não, sốc giảm thể tích do mất nước, thậm chí tử vong.

Bệnh nhi cần phải được điều trị tích cực, kịp thời bằng truyền dịch, insulin và điều chỉnh các rối loạn điện giải cùng các yếu tố nguy cơ”, BS San thông tin.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có triệu chứng ăn nhiều, uống nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân cần phải đưa ngay đến bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, phòng tránh bệnh lý tiểu đường ở trẻ nhỏ, cha mẹ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung năng lượng cho trẻ hợp lý, hạn chế đồ ngọt, đồ ăn nhanh, tránh tình trạng thừa cân, béo phì…