'Thi bá' người Việt được đề cử giải Nobel: Tài năng không thua kém Xuân Diệu, Huy Cận

Trong tác phẩm "Thi Nhân Việt Nam", tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân với cặp mắt xanh tinh đời thấu suốt đã giới thiệu về thi sĩ Vũ Hoàng Chương như sau: "... Ý giả Vũ Hoàng Chương định nối nghiệp của những thi hào xưa của Đông Á: cái nghiệp say... Người lại còn "hơn" cổ nhân những thứ say mới nhập-cảng: say thuốc, say nhảy đầm. Bấy nhiêu say sưa đều nuôi bằng một say sưa to hơn mọi say sưa khác: say thơ". Đó là cái "say sưa có chừng mực, say sưa mà không hẳn là trụy lạc".