Thi công cống làm đường vào công ty dược liệu, một người tử vong

Sáng nay 6/5, nguồn tin từ UBND xã Quang Minh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h 40 phút ngày 5/5, tại công trình thi công thuộc địa bàn thôn Khiềm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, anh Đào Xuân H. (SN 1989), trú tại tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đang thi công xây lắp cống nước để làm đường vào khu vực ươm giống dược liệu của Công ty CP Bông Sen Vàng thì bất ngờ bị đất, đá vùi lấp.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ.

Nắm được thông tin, Công an xã Quang Minh đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện và Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Gia Phan