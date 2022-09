Thí sinh show hẹn hò Hàn Quốc giảm 11,5 kg trong 3 tuần

Trước chương trình này, Kim từng là thí sinh show hẹn hò có tên Eden, Descendants of Instinct, là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Tuy nhiên, chương trình vướng nhiều tranh cãi khi các thành viên có cảnh động chạm thân mật, phản cảm hay thường xuyên quay cận cảnh thí sinh trong trang phục thiếu vải. Tháng 10/2021, Kim cũng xuất hiện trên show hẹn hò Summer Night with You.