Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 15/10 vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin ban đầu.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc. Ảnh: X.A

Theo Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là người nước ngoài. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 chiếc điện thoại của nạn nhân trên sân thượng của quán karaoke An Phú.

Các hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh xung quanh hiện trường cũng như thông tin người thân cung cấp, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bất thường về tâm lý trước khi tử vong.

Về nguyên nhân, Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, nhiều khả năng nạn nhân leo lên sân thượng rồi ngã xuống tử vong.

Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện thi thể người nước ngoài. Ảnh: X.A

Như đã thông tin, trước đó, vào ngày 15/10, một thanh niên đi vào quán karaoke An Phú đang bỏ hoang để quay phim thì phát hiện một số bộ phận cơ thể người. Do hoảng sợ, thanh niên này lấy xe máy chạy về quê, đến sáng hôm sau mới gọi điện thoại cho cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra.

Quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vào tối 6/9/2022, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đây làm 32 người thiệt mạng.