Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch hay được gọi ngắn gọn là Llanfairpwll, với 58 ký tự, đây là địa danh có tên dài nhất ở châu Âu và dài thứ hai trên thế giới.

Tấm biển ghi tên thị trấn nổi tiếng ở đồn cảnh sát Llanfairpwll. Ảnh: Rob Koster/Wikimedia

Tên ban đầu của thị trấn là Pwllgwyngyll, dù chưa ai có thể tìm ra cách phát âm, nhưng ít nhất nó cũng ngắn gọn hơn tên gọi hiện tại. Llanfairpwll và thị trấn kế bên là Treforion đã hình thành nên một giáo xứ. Vào giữa thế kỷ 16, tên của thị trấn được ghi lại trong các tài liệu lịch sử là Llanfair y Pwllgwyngyll, có nghĩa là “Nhà thờ Thánh Mary ở Pwllgwyngyll ”. Việc gắn tên thị trấn với tên của nhà thờ được thực hiện để phân biệt giáo xứ với nhiều địa điểm khác dành riêng cho Đức Mẹ Maria ở Wales.

Tuy nhiên, tên gọi dài như hiện tại của thị trấn bắt đầu được đặt vào năm 1869 với lý do ban đầu như một trò đùa nhằm tạo ra một cái tên dài nhất cho nhà ga của thị trấn so với bất kỳ nhà ga đường sắt nào ở Anh thời điểm đó. Theo viện sĩ người xứ Wales, Sir John Morris-Jones, cái tên này được đặt bởi một thợ may địa phương nhưng không nói rõ đích danh.

Nhà thờ Thánh Mary ở Llanfairpwll. Ảnh: Necrothesp/Wikimedia

Trong tiếng Anh, cái tên này có nghĩa là “Nhà thờ Thánh Mary trong hốc cây phỉ màu trắng gần xoáy nước chảy xiết và Nhà thờ Thánh Tysilio gần hang động màu đỏ". Tên gọi nêu ra những điểm rất đặc trưng của địa phương. Nó đề cập đến xoáy nước ở eo biển Menai được gọi là Swellies và nhà nguyện nhỏ của Thánh Tysilio, nằm trên một hòn đảo gần đó. "Hang động đỏ" cuối cùng được cho là một sự bổ sung được lấy cảm hứng từ giáo xứ Cardiganshire của Llandysiliogogo.

Bản thân thị trấn nhờ cái tên này đã thu hút khoảng 200.000 du khách tới tham quan mỗi năm. Điểm thu hút du khách nhất là ga đường sắt Llanfairpwll, nơi có tấm biển với tên đầy đủ của thị trấn.

Đỗ An (Theo Amusing Planet)