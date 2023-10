Căn hộ biển độc đáo, tiềm năng

Dù mới được biết đến thông qua một vài thông tin được hé lộ nhưng The 5Way Phú Quốc - Life Concepts đã gây sốt thị trường BĐS. Sản phẩm mới của chủ đầu tư Vinhomes là dòng sản phẩm căn hộ biển, đáp ứng hoàn hảo hai yếu tố an cư và nghỉ dưỡng nhờ hệ tiện ích đa dạng, đẳng cấp. Với vị trí cửa ngõ siêu quần thể Phú Quốc United Center, nơi đây hứa hẹn mở ra không gian sống đa sắc màu, trải nghiệm hấp dẫn với một hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” do Vingroup kiến tạo, tiêu biểu như Bệnh viện quốc tế Vinmec, VinBus 24/7, Vinschool, VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino,...

Dự án đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu sống và nghỉ dưỡng - ảnh phối cảnh

Mô hình căn hộ biển cũng thu hút các chuyên gia quốc tế, giới trẻ đến Phú Quốc an cư và lập nghiệp, cũng như cộng đồng cư dân tinh hoa trong khu vực có nhu cầu sống và nghỉ dưỡng tại các vùng biển nhiệt đới. Bên cạnh đó, quỹ căn cũng đem lại tiềm năng sinh lời hấp dẫn, với các hoạt động cho thuê linh hoạt nhờ xu hướng airbnb hay các mô hình homestay nghỉ dưỡng đã và đang phát triển mạnh mẽ tại đảo Ngọc.

Cùng với sự phát triển của du lịch Phú Quốc khi chiếm tới 64,2% trong tổng số 4,7 triệu lượt du khách đến Kiên Giang 9 tháng đầu năm 2023, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được kỳ vọng trở thành tài sản tích lũy có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Tiếp lửa cho hàng nghìn “chiến binh”

Ngày 30/10 tới đây, lễ ra quân Unlock The 5Way Phú Quốc - Life Concepts sẽ diễn ra với sự tham dự của 89 đại lý phân phối chính thức và các khách hàng tiềm năng của dự án. Tại sự kiện, tất cả những chính sách hấp dẫn của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts sẽ được công bố, mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm căn hộ biển tại Phú Quốc.

“Đây là một cơ hội lớn mà không ai muốn bỏ lỡ. Tất cả anh em đã sẵn sàng có mặt mở sóng tiên phong cho dự án”, anh Tân - một nhân viên kinh doanh chia sẻ.

Hàng nghìn “chiến binh” kinh doanh đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts

Để tiếp lửa giúp hàng nghìn “chiến binh” kinh doanh có thêm động lực chinh phục thị trường, đại nhạc hội hoành tráng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Vũ điệu nhiệt đới Grand World - tâm điểm của siêu quần thể 1.200 hecta tầm cỡ hàng đầu khu vực. Sân khấu sẽ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng các DJ cực “chất” như Justatee, Double 2T, DJ Woke Up, DJ Gaztik, DJ MiuMiu... cùng sự dẫn dắt đầy cảm hứng từ MC Vĩnh Phú.

Sự kiện Unlock The 5Way Phú Quốc - Life Concepts Thời gian: 15h - 24h ngày 30/10/2023 Địa điểm: Quảng trường Vũ điệu nhiệt đới Grand World Phú Quốc

