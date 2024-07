Top 5 phân khúc xe MPV tháng 6/2024:

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, doanh số phân khúc xe MPV trong tháng 6/2024 chỉ đạt 4.007 chiếc, giảm 20,3% so với tháng 5 (5.026 xe).

Mức giảm này có nguyên nhân từ việc doanh số "vua MPV" Mitsubishi Xpander vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tới 35% phân khúc thì bất ngờ rơi tự do trong tháng 6. Sự tụt dốc của Mitsubishi Xpander kéo doanh số toàn phân khúc đi xuống.

Trong khi đó, 4 mẫu xe còn lại top 5 xe MPV bán chạy nhất vẫn giữ được đà tăng trưởng dương.

nhưng tăng 11% so với tháng 6/2023 (3.609 xe).duy nhất chỉ có Mitsubishi Xpander giảm doanh số đáng kể nhưng vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Toyota Veloz cùng phân khúc với Xpander xếp ở vị trí thứ 2 và Hyundai Stargazer đã lên được vị trí thứ 3 với 542 xe, vượt qua Toyota Innova Cross. KIA Carnival tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5 trong số những mẫu MPV bán chạy tháng 6/2024.

1. Mitsubishi Xpander: 1.236 xe

Mặc dù vẫn xếp ở vị trí số 1 phân khúc MPV nhưng trong tháng 6 vừa qua, chỉ có 1.236 chiếc Mitsubishi Xpander được bán ra. Kết quả này của Xpander giảm tới 30% so với tháng tháng 5 (1.766 xe) và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023 (1.283 xe).

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Mitsubishi VN

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, có 7.773 xe Mitsubishi Xpander được giao tới tay khách hàng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023 (7.982 xe).

Hiện, Mitsubishi Việt Nam đang bán 3 phiên bản Xpander (MT, AT, AT Premium) cùng biến thể Xpander Cross ngoại hình đậm chất SUV, giá dao động từ 560-698 triệu đồng. Hiện tại, mẫu xe này được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương ứng giảm từ 28-35 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn đạt 141Nm kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

2. Toyota Veloz Cross: 670 xe

Trong tháng 6, Toyota Veloz Cross đạt doanh số 670 chiếc, tăng 10,9% so với tháng 5 (604 xe) nhưng giảm 23,2% so với tháng 6/2023 (872 xe). Mặc dù đã kéo gần khoảng cách với Mitsubishi Xpander, mẫu xe vẫn tiếp tục đứng ở vị trí số 2 của phân khúc MPV. Doanh số mẫu xe này nhích lên bằng 54%% so với mẫu xe đồng hương Xpander.

Toyota Veloz. Ảnh: Toyota VN

Hết 2 quý đầu năm 2024, Toyota chỉ bán được 2.767 xe Veloz Cross, giảm tới 38,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.512 xe).

Toyota Veloz Cross được lắp ráp tại Việt Nam, có 2 phiên bản gồm gồm Veloz Cross CVT và Veloz Cross CVT Top, giá lần lượt 638 và 660 triệu đồng. Riêng màu trắng ngọc trai, giá xe tăng thêm 8 triệu đồng.

Tương tự như các mẫu MPV cỡ nhỏ khác, Veloz Cross được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn đạt 138Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Hiện, mẫu xe này cũng đang được hãng tặng 50% phí trước bạ tương đương chi phí lăn bánh giảm 32-33 triệu đồng.

3. Hyundai Stargazer X: 542 xe

Sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp Stargazer X kể từ tháng 4/2024, mẫu xe này có doanh số tăng dần. Cụ thể trong tháng 6, Hyundai bán được 542 chiếc Stargazer X, tăng 22% so với tháng 5 trước đó (444 xe) và tăng 57,5% so với tháng 6/2023 (230 xe).

Nhờ mức tăng mạnh, mẫu MPV Hàn Quốc đã tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 3 trong top 5 xe dẫn dầu phân khúc.

Hyundai Stargazer. Ảnh: Hyundai TC

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh số Hyundai Stargazer nói chung giảm 43% so với cùng kỳ năm 2023 (1.957 xe), tương ứng chỉ có 1.116 chiếc được bán ra.

Hyundai Stargazer X hiện có 3 phiên bản, giá dao động từ 489-599 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn đạt 144Nm đi kèm hộp số tự động CVT.

4. Toyota Innova Cross: 540 xe

Tháng 6, Toyota bán được 540 chiếc Innova Cross, tăng 17,2% so với tháng 5 (461 xe). Mặc dù doanh số vẫn tăng khá nhưng chỉ kém Hyundai Stargazer X đúng 2 chiếc xe, mẫu MPV của hãng xe Nhật Bản đành ngậm ngùi tụt 1 bậc, đứng ở vị trí thứ 4 trong phân khúc.

Tổng lũy kế 6 tháng đầu năm, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 2.075 chiếc Toyota Innova Cross.

Toyota Innova Cross. Ảnh: Toyota VN

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt tháng 10/2023 với 2 phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV tương ứng với 2 loại động cơ, giá lần lượt 810 và 990 triệu đồng.

Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và 205 Nm mô-men xoắn. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng 1 motor điện, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 188Nm. Cả hai phiên bản đều dùng hộp số CVT.

5. KIA Carnival: 447 xe

So các mẫu xe trong phân khúc MPV tại Việt Nam, KIA Carnival là sản phẩm có doanh số ổn định nhất. Trong tháng 6, có 447 chiếc Carnival được bán ra, tăng hơn tháng trước chỉ 5 xe nhưng thấp hơn tháng 6/2023 tới 17 xe. Với kết quả này, mẫu MPV của "đại gia đình" Thaco Trường Hải vẫn giữ vị trí số 5 trong phân khúc.

KIA Carnival. Ảnh: KIA VN

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, có 2.473 chiếc KIA Carnival, giảm nhẹ 13 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, KIA Carnival đang được phân phối tới 6 phiên bản sử dụng động cơ dầu diesel 2.2L và 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 3.5L, giá bán dao động từ 1,189-1,759 tỷ đồng. Mức giá này của KIA Carnival cao hơn phần lớn các mẫu xe MPV phổ thông khác đang bán hiện nay như Toyota Innova Cross (810-990 triệu đồng), Hyundai Custin (850-999 triệu đồng),...

KIA Carnival phiên bản động cơ dầu diesel 2.2L có công suất 199 mã lực và mô-men xoắn đạt 440Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ xăng 3.5L có công suất đạt 268 mã lực và mô-men. xoắn 331Nm, sử dụng cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

