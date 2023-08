Theo đó từ tháng 4, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai hoạt động lặn biển tại khu vực Vụng Tròn, Hòn Chim và Hòn Ông Tích thuộc xã đảo Thanh Lân.

Nhiều du khách thích thú tham gia hoạt động lặn biển ngắm san hô ở Cô Tô

Vùng biển tại đây xa bờ nên nước sạch, xanh trong, hệ sinh thái dưới biển phong phú, nguyên sơ và chưa bị tác động. Đặc biệt, thiên nhiên ưu ái cho nơi đây có rặng san hô lớn, đa sắc màu. Len lỏi trong đó là những loài tôm, cá và thuỷ sinh.

Hoạt động này được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép từ tháng 4

Du khách trải nghiệm hoạt động này sẽ có hướng dẫn viên dày kinh nghiệm đi cùng để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, sau khi lặn ngắm san hô, du khách còn được tới khu vực có nhiều loài cá. Cầm trên tay thức ăn, đàn cá ùa tới trước mặt là trải nghiệm hiếm có nếu không tới Cô Tô.

Đây là trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi tới Cô Tô

"Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt những rặng san hô trải dài, khóm rong uốn lượn theo từng đợt sóng, đàn cá bơi quanh trước mặt không sợ người. Cảm giác khác hẳn khi xem trên điện thoại hay tivi", chị Lê Thu Trang (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Trưởng phòng Văn hóa thông tin và du lịch huyện Cô Tô ông Nguyễn Hải Linh cho biết, tour lặn biển ở Cô Tô thu hút khoảng 500 người tham gia sau hơn 3 tháng hoạt động.

Cũng theo ông Linh, đây là hoạt động lặn biển duy nhất ở miền Bắc được cấp phép và do Công ty TNHH Khám phá Cô Tô thiết kế tour cho du khách.

Nhiều sinh vật biển lạ mắt ở rặng san hô của Cô Tô

Đại diện Công ty TNHH Khám phá Cô Tô cho biết, để đảm bảo an toàn, huấn luyện viên và hướng dẫn viên của công ty luôn được tập huấn các quy tắc ứng xử, an toàn bảo vệ môi trường, an toàn cho du khách. Việc này để đảm bảo không xảy ra tình huống xấu cũng như xâm hại đến san hô.

Du khách phải tuân thủ nguyên tắc không được chạm vào san hô và sinh vật biển

Trước khi lặn, du khách sẽ được phổ biến những quy tắc và phải tuân thủ tuyệt đối để bảo vệ đại dương, rặng san hô nguyên sinh. Du khách không được chạm vào san hô, sinh vật biển, không giẫm đạp, đứng lên san hô và không khuấy đục đáy biển. Nếu không tuân thủ thì sẽ bị cưỡng chế đưa lên mặt nước.