Với mục tiêu làm chủ công nghệ và hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng trên không gian mạng vào năm 2030, MK Hi-Tek, Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (SafeGate), Công ty cổ phần công nghệ Pavana và Công ty cổ phần công nghệ Vissoft công bố bắt tay hợp tác để phát triển, sản xuất các sản phẩm thiết bị kết nối mạng Make in Vietnam.

Các sản phẩm thiết bị mạng Make in Vietnam do doanh nghiệp Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm bao gồm thiết bị mạng lớp truy cập, thiết bị mạng lớp Core, hệ thống mã hóa kênh truyền, hệ thống bảo mật dữ liệu một chiều…

Những thiết bị này đều được ứng dụng các công nghệ mới nhất phục vụ toàn diện cho nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các hệ thống thông tin với nhiều tính năng được tích hợp như tự động ngăn chặn các kết nối độc hại đến mã độc, tường lửa, mạng riêng ảo VPN hay phát hiện tấn công sớm…

Các thiết bị mạng Make in Vietnam.

Các thiết bị mạng sẽ ứng dụng mô hình quản lý thông minh Cloud-Native cho phép quản trị mạng có thể quản lý và thiết lập cấu hình cho nhiều thiết bị một cách tập trung. Theo đó, phù hợp với mục đích sử dụng ở cả khối các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp.

Các thiết bị mạng Make in Vietnam mới sẽ mang thương hiệu MK Network. Dự kiến các sản phẩm Make in Vietnam của MK Networks sẽ ra mắt thị trường vào năm 2024.

Bảo Anh