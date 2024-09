Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7/9 đến ngày 9/9 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Nhiều ngày qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Ảnh: XĐ

Theo thống kê, thiên tai đã làm chết 7 người, 8 người mất tích, 9 người bị thương (do sạt lở); 65 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13, Văn Bàn 18 nhà, Bắc Hà 15 nhà); hơn 248 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên.

Ngoài ra, nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng…

Trước tình hình trên, ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các địa phương rà soát những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di dời những hộ, cá nhân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy.

Riêng thị xã Sa Pa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm, ứng phó và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra thiệt hại; bố trí chỗ ở cho cá nhân, hộ gia đình phải sơ tán...