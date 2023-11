Đừng một lần rồi thôi mang giai điệu R&B (Rhythm and blues: Nhịp điệu và tâm trạng - PV) ma mị kết hợp với nhạc điện tử khiến người nghe như chìm vào một thế giới âm nhạc của riêng Thiều Bảo Trang.

Ca khúc được sáng tác bởi Đỗ Hiếu và do Only C phối khí. Đây cũng là lần đầu tiên hai nhạc sĩ này bắt tay cùng nhau để cùng tạo nên một sản phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang trong MV 'Đừng một lần rồi thôi'.

Phần lời của ca khúc được Thiều Bảo Trang trau chuốt và thể hiện qua chất giọng nội lực, đặc trưng của nữ ca sĩ. Điệp khúc tiết tấu dồn dập, nhịp điệu sôi động nhưng vẫn có sân để Thiều Bảo Trang thể hiện giọng hát đầy cá tính.

Đồng hành với Thiều Bảo Trang trong suốt hơn một năm để thực hiện ca khúc Đừng một lần rồi thôi, nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận xét: "Làm việc cùng mới thấy Thiều Bảo Trang khá khó tính, tỉ mỉ. Trang 'ôm' bài hát hơn một năm, ekip đã làm ra rất nhiều bản phối cho cô ấy chọn trong khâu hoà âm, Trang cũng phải thu vô số lần các bản thu khác nhau để giọng hát thật sự thấm và hiểu bài... Dù chưa biết hiệu ứng sau khi ra mắt nhưng tôi mong sản phẩm lần này tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả, khẳng định được sự tâm huyết của Thiều Bảo Trang với âm nhạc”.

Thiều Bảo Trang cùng nam chính xuất hiện trong MV

'Đừng một lần rồi thôi'.

Xây dựng MV theo hướng trừu tượng kết hợp dàn dựng sân khấu để tạo cảm giác nửa hư nửa ảo, với những gam màu tối và đơn sắc, Thiều Bảo Trang xuất hiện với loạt phong cách thay đổi liên tục: Từ một cô gái tham gia casting với trang phục giản dị đến khi trở thành nữ chính với những bộ cánh đa phong cách, hay chiếc đầm vàng như nàng Belle trong cảnh quay tái hiện bộ phim Cuốn theo chiều gió... tất cả đều cho thấy sự chuẩn bị kỳ công của nữ ca sĩ và ê kíp cho lần trở lại này.

Nữ ca sĩ thay đổi phong cách liên tục trong ca khúc mới.

MV Đừng một lần rồi thôi được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng, nội dung ẩn dụ thế giới nội tâm của một người đàn ông quyến rũ, nơi mà ở đó tất cả các cô gái đều muốn trở thành "bóng hồng" được yêu chiều.

Qua MV, nữ ca sĩ muốn gửi gắm thông điệp: “Hy vọng chúng ta đừng quá hoang tưởng rồi lại vỡ mộng trong tình yêu và cũng đừng một lần vì vỡ mộng trong tình yêu mà không muốn yêu nữa. Hãy luôn tin vào tình yêu và chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những người yêu chúng ta hơn rất nhiều lần.”

Thiều Bảo Trang trở lại đường đua V-Pop sau 3 năm im ắng.

Đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 3 năm im ắng, Thiều Bảo Trang đầu tư cho Đừng một lần rồi thôi không chỉ về mặt âm nhạc hay nội dung mà phần hình ảnh, trang phục cũng được chọn lựa kỹ lưỡng.

"Trang nghĩ hành trang lớn nhất trong trở lại lần này chính là sự tự tin. Mình đã dành rất nhiều thời gian không những cho việc tập hát, tập nhảy, tập trình diễn mà còn là cho hành trình tìm lại bản thân. Âm nhạc của Trang sắp tới sẽ mang tính giải trí nhiều hơn, đồng thời cũng thiên về việc trình diễn'', Thiều Bảo Trang chia sẻ.

'Đừng một lần rồi thôi' là một ca khúc đánh dấu sự "lột xác" của Thiều Bảo Trang.

Ca khúc Đừng một lần rồi thôi không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Thiều Bảo Trang mà còn là sản phẩm mở ra một con đường mới trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Thời gian sắp tới, chủ nhân ca khúc Từng là ký ức cũng hứa hẹn khán giả sẽ nhìn thấy rõ nét hơn một Thiều Bảo Trang đầy tự tin, hết mình với âm nhạc, "chiến" hết mức trong từng sản phẩm lẫn tất cả những sân khấu mà cô xuất hiện.

MV 'Đừng một lần rồi thôi' của Thiều Bảo Trang

Phước Sáng