Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin là một nội dung luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm. Lần lượt vào các năm 2014 và 2021, các Đề án 99 và 21 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung đã được ban hành và triển khai. Một mục tiêu cụ thể của Đề án 21 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 là đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin; lựa chọn và tổ chức đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước. Đề án 21 cũng đặt các mục tiêu cụ thể khác như: tổ chức 3.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia; tổ chức 1.000 lượt đào tạo ngắn hạn về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước...