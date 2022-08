Thiếu niên 17 tuổi bị đâm chết sau tiếng nẹt pô trên phố Đà Lạt

Chiều 4/8, Nguyễn Nhật Hoàng và Hoàng Trọng Tâm (15-16 tuổi, đều quê huyện Đức Trọng) bị bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh hai nghi can gây ra vụ án giết người ở Đà Lạt, rạng sáng 3/8. Ảnh: Cắt từ video.

Theo điều tra, rạng sáng 3/8, Bùi Hồng Công (17 tuổi), và Mai Lê Xuân Dũng cùng hai người bạn (16-18 tuổi, đều ở TP Đà Lạt) tới phường 1, TP Đà Lạt, ăn uống. Lúc sau, Công lấy xe máy đưa Dũng về nhà. Khi đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, cả hai gặp Hoàng chở Tâm trên xe máy. Hai bên được cho đã nẹt pô, rồi nhìn đểu nhau.

Cho rằng đối phương khiêu khích mình, Hoàng và Tâm đuổi theo tới trước một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, thì thấy đối phương quăng xe bỏ chạy. Tâm rượt theo, rút dao đâm vào lưng Công, và đánh người còn lại, rồi lên xe bỏ đi. Công được người dân đưa đi cấp cứu, song thương tích nặng đã tử vong. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đại tá Đương cho biết, sau khi nhận tin báo về vụ án đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy, điều tra. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera an ninh tìm nghi can.

Nhiều trinh sát của thành phố và tỉnh được tung vào cuộc xác minh, lần tìm và đã phát hiện 2 nghi can Hoàng và Tâm đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, liền tổ chức vây bắt. Qua test nhanh, Hoàng và Tâm có kết quả dương tính với chất cần sa.