XEM CLIP:

Hôm nay (8/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng hành hung thiếu nữ 17 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 tối 7/10, em N.T.N.N. (17 tuổi, quê Tiền Giang), là nhân viên của một tiệm internet nằm trên đường D2 (khu dân cư Thuận Giao, TP Thuận An) tan ca làm, được chị gái chạy xe máy tới đón.

Thời điểm này, xuất hiện một nhóm thanh niên 3 người tiến lại gần hai chị em, có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực, sau đó một người còn định ngồi lên phía sau xe máy để trêu ghẹo.

Thấy vậy, em N. gạt thanh niên này xuống để lên xe đi về. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ đạp ngã xe máy, dùng tay đấm thẳng vào mặt của em N. Chưa dừng lại, hai thanh niên trong nhóm tiếp tục hành hung em N. khiến nạn nhân bị chấn thương, chỉ khi có người trong quán chạy ra can ngăn, nhóm này mới dừng lại.

Em N. sau đó được đưa đến Bệnh viện TP Thuận An để cấp cứu. Kết luận của bệnh viện cho thấy nạn nhân bị gãy xương ngón tay, nứt xương sườn, chấn thương phần đầu.

Nam thanh niên dùng tay tấn công vào mặt thiếu nữ 17 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh trước tiệm internet ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng.

Công an phường Thuận Giao sau đó đã phối hợp với Công an TP Thuận An tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, giám định thương tích của nạn nhân để điều tra.

Hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng nói trên.