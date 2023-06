Liên quan đến vụ việc ô tô hạng sang tông vào nhiều người và phương tiện tại giao lộ ở Bình Dương vào chiều 6/6, Công an TP Thuận An vừa có báo cáo thông tin về vụ tai nạn này.

Về tình hình các nạn nhân, anh H.C.T (29 tuổi, quê Phú Yên) bị gãy xương đòn tay trái. Chị L.T.T (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bị trầy xước da. Đặc biệt, P.T.T.M (17 tuổi) bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng chết não.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.H

Cũng theo báo cáo của Công an TP Thuận An, vào khoảng 16h chiều ngày 6/6, tài xế Vũ Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ TP Thuận An) điều khiển ô tô hạng sang trên lưu thông trên đường ĐT743C hướng từ quốc lộ 13 đi về TP Dĩ An.

Khi đến ngã 3 Cửu Long (phường Bình Hòa, TP Thuận An), chiếc xe này tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều phía trước, hất văng 2 người lên capo rồi lao về phía trước.

Tiếp đó, xe này tông tiếp vào ô tô tải đang đỗ bên lề đường bên phải, hất văng thêm 2 xe máy khác đang chạy trên đường.

Báo cáo của Công an TP Thuận An cho hay, tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L, âm tính với chất ma túy.