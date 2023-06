Hôm nay (6/6), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, ông đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trưởng Công an phường Bãi Cháy Trung tá Nguyễn Thành Nam do liên quan việc lái xe khi uống rượu, đe doạ người dân.

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Trung tá Nguyễn Thành Nam sẽ bị điều chuyển sang nhận nhiệm vụ khác tại Công an TP Hạ Long.

Trung tá Nguyễn Thành Nam (áo trắng) đòi đánh người dân sau khi uống rượu rồi lái xe (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam.

The kết quả kiểm tra, tối 17/5, Trung tá Nguyễn Thành Nam điều khiển ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông.

Sau đó, ông Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng, vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, cán bộ công an nhân dân, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy phường Bãi Cháy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp, thảo luận, thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật Trung tá Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Như VietNamNet đã đưa tin, trước đó vào khoảng 22h30 ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 ô tô đối đầu nhau. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục chỉ tay văng tục, xô đẩy người đàn ông đứng gần.