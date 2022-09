Thiếu vi chất khiến cơ thể suy giảm miễn dịch

Ths.Bs Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết, vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất mà cơ thể chỉ cần với hàm lượng nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và các quá trình thiết yếu khác của cơ thể. Vi chất dinh dưỡng được chia làm 2 nhóm bao gồm các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, phốt pho, đồng, iod, selen… và vitamin như vitamin A, C, E, D, B...

Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện sự thiếu hụt kẽm, selen, sắt, đồng, axit folic và vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin D và vitamin E… có thể làm thay đổi phản ứng miễn dịch

Theo Ths.Bs Lê Thị Hải, khi cơ thể thiếu vi chất dinh dưỡng, hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu, sức đề kháng kém đi với các dấu hiệu như suy nhược cơ thể gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, không tập trung, không có tinh thần làm việc.

Người có hệ miễn dịch suy giảm cũng dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, mắc các bệnh nhiễm khuẩn, viêm tai mũi họng, vết thương chậm lành và thường xuyên tái phát. Bên cạnh đó, cơ thể thiếu vi chất khiến quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng diễn ra chậm hơn, khi ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn rất dễ bị nôn ói, tiêu chảy.

Đáng chú ý, hệ miễn dịch suy giảm còn có thể gây nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như ung thư.

Giải pháp bổ sung vi chất giúp tăng cường miễn dịch

Ths.Bs Lê Thị Hải nhấn mạnh, cơ thể cần bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng. Đặc biệt, để khỏe mạnh và sức đề kháng tốt, không thể thiếu được các vi chất dinh dưỡng như:

Kẽm: Một chất chống oxy hóa, giúp duy trì tính toàn vẹn của da và niêm mạc, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn…

Sắt: Tham gia vào việc điều chỉnh hoạt động và sản xuất các cytokine, tăng sinh tế bào lympho T và là thành phần của các enzym quan trọng cho hoạt động của tế bào miễn dịch.

Selen: Có thể hoạt động như chất điều hòa oxy hóa khử và chất chống oxy hóa tế bào, có khả năng chống lại các gốc tự do, tham gia sản xuất globulin miễn dịch.



Vitamin D: Giúp tăng sự biệt hóa bạch cầu đơn nhân thành đại thực bào, kích thích tăng sinh tế bào miễn dịch và sản xuất cytokine giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

Vitamin A: Có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.

Vitamin C: Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài việc chống lại các gốc tự do, vitamin C còn có khả năng tái tạo các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ hàng rào biểu mô thông qua tác dụng thúc đẩy tổng hợp collagen…

Vitamin E: Là một chất chống oxy hóa quan trọng hòa tan trong chất béo. Vitamin E giúp bảo vệ tính toàn vẹn của màng tế bào khỏi hư hại do các gốc tự do gây ra…

Vitamin B: Nhóm các vitamin B6, B12 giúp điều chỉnh các phản ứng viêm của cơ thể, có vai trò trong sản xuất cytokine và hoạt động của tế bào NK.

Axit Folic: Axit folic hay còn gọi là vitamin B9 là dạng tổng hợp của folate tự nhiên. Axit folic giúp duy trì khả năng miễn dịch bẩm sinh, hỗ trợ phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào.

Ths.Bs Lê Thị Hải thông tin thêm, để đảm bảo đủ vi chất dinh dưỡng cho cơ thể, mọi người cần đa dạng hóa thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Sự kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau giúp bữa ăn giàu giá trị dinh dưỡng, đồng thời làm tăng sự chuyển hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể.

Ngoài ra, nếu chế độ ăn không thể đáp ứng đủ dinh dưỡng do bệnh tật, ăn uống kém…, việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng qua thực phẩm chức năng là cần thiết. Tuy nhiên, Ths.Bs Lê Thị Hải lưu ý cần lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

