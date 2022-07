Vừa thoát đại dịch đổ tiền chơi hàng xa xỉ: Ô tô sang cháy hàng, xếp đơn chờ 6 tháng

Doanh số tăng

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, lượng khách hàng mua xe sang đăng kiểm nửa đầu năm 2022 tăng hơn hẳn so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, với thương hiệu Mercedes Benz là 3.929 xe các loại, tăng so với con số 3.071 xe cùng kỳ 2021, dẫn đầu thị phần xe sang Việt Nam. Tiếp đến là Lexus với 966, tăng so với 742 xe cùng kỳ 2021. Xếp thứ ba là Volvo với 852 xe, tăng so với 469 xe cùng kỳ 2021. BMW là 661 xe, tăng so với 520 xe cùng kỳ 2021. Porsche có 411 xe, tăng so với 175 xe cùng kỳ 2021. Audi 254 xe, tăng nhẹ so với 235 xe cùng kỳ 2021.

Duy nhất có Land Rover chỉ 108 xe, giảm so với 159 xe cùng kỳ 2021. Đặc biệt là mẫu Hongqi của Trung Quốc cũng bán được hơn 60 xe. Số xe sang tiêu thụ nửa đầu năm 2022 của các thương hiệu cao hơn so với nửa năm 2019, thời điểm đại dịch Covid chưa xảy ra.

Thị trường xe sang nửa đầu năm 2022 đã sôi động, doanh số bán tăng mạnh.

Báo cáo của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) nhà phân phối xe Mercedes lớn, cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận doanh thu thuần tăng 19,4%, lên 3.06,9 tỷ đồng. Trong đó hoạt động kinh doanh xe chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu với 92,7%, trị giá 2.972,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 120,3% lên gần 135 tỷ đồng.

Hiện chỉ có duy nhất Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang có nhà máy tại Việt Nam, lắp ráp dòng sedan các cỡ (C-Class, E-Class, S-Class) và mẫu SUV 5 chỗ - GLC. Nhờ được giảm lệ phí trước bạ 50% đến hết tháng 5/2022, đã giúp tăng doanh số bán hàng. Với các thương hiệu khác nhập khẩu nguyên chiếc, tuy không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, nhưng doanh số bán tăng, đã đem lại doanh thu và lợi nhuận tăng.

Đại diện một DN phân phối xe sang nhập khẩu nguyên chiếc chia sẻ, tình trạng chung với xe sang nhập khẩu nguyên chiếc hiện nay là cung nhỏ hơn cầu. Nhiều mẫu xe không có đủ hàng để giao, khách phải chờ từ 3-6 tháng. Hãng nào cũng gặp khó khăn do đứt gẫy chuỗi cung ứng, dẫn đến thiếu xe. Nếu đủ xe giao ngay thì doanh số bán có lẽ cao hơn nhiều so với thực tế.

Thị trường sôi động

Ngay từ cuối năm 2021, thị trường xe sang đã bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã mới ra mắt để chuẩn bị cho thị trường 2022. Tháng 12/20021, Volvo Car Việt Nam cũng ra mắt bộ sưu tập 6 mẫu xe mới, trong đó 3 mẫu XC60 Recharge, V60 Cross Country và S90L Inscription có những cải tiến và nâng cấp trang bị đáng chú ý. Mẫu XC60 Recharge nổi bật với động cơ tích hợp xăng và điện, công suất 408 mã lực. Trong khi đó, mẫu V60 Cross Country có thể gọi là chiếc xe sedan gầm cao, tương đương với dòng xe SUV và được trang bị chế độ off road, công suất lên đến 250 mã lực. Còn Volvo S90L AWD là dòng sedan hạng sang cỡ trung.

Tháng 1/2022, đến lượt Lexus giới thiệu thương hiệu F tại Việt Nam với 3 mẫu xe mang huy hiệu F Sport, gồm IS 300 F Sport và ES 250 F Sport và RX 300 F Sport. Các phiên bản F Sport đều có giá đắt hơn khoảng 100 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, IS 300 F Sport, ES 250 F Sport và RX 300 F Sport có giá lần lượt là 2,56 tỷ đồng, 2,64 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng.

Nhiều mẫu xe sang không có đủ hàng để giao, khách phải chờ từ 3-6 tháng.

Mercedes-Benz Việt Nam cuối tháng 4/2022 giới thiệu 6 dòng xe chiến lược trong năm 2022. Đây đều là những mẫu xe được yêu thích, bán chạy trên thế giới như C-Class thế hệ mới, May bach S 450, Maybach GLS, AMG GLA 45S, AMG SL và xe điện EQS.

Trở ngại lớn nhất của xe sang tại Việt Nam là thuế tiêu thụ đặc biệt bị áp ở mức cao so với các dòng xe phổ thông, do đó phân khúc khách hàng chủ yếu là người có tiền. Các dòng xe sang có dung tích từ 3.0L đến 6.0L, bị đánh thuế từ 90-160%. Điều này khiến chiếc xe nhập về bị đội giá rất cao. Tuy nhiên, tỷ lệ người giàu ở Việt Nam ngày càng tăng, chính vì vậy thị trường xe sang rất tiềm năng.

Báo cáo thịnh vượng 2021, do hãng tư vấn Knight Frank công bố cho thấy, Việt Nam có 390 người siêu giàu, sở hữu từ 30 triệu USD trở lên và khoảng 20.000 người. Dự báo đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu Việt Nam đạt mức 31%, tương đương khoảng 511 người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD và hơn 25.800 người sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD. Số lượng khách hàng khách hàng của xe sang ngày càng tăng.

Các DN đánh giá, sức mua hàng xa xỉ tại Việt Nam đang phục hồi. Thị trường xe sang nửa cuối 2022 sẽ tiếp tục sôi động, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng sẽ được nhận xe và số lượng khách hàng ký hợp đồng mới còn tăng cao vào dịp cuối năm. Thị trường xe sang dự báo có thể tăng từ 8-10% so với 2021 nhờ kinh tế phục hồi.