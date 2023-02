‘Thỏi nam châm’ của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội

“Miền đất hứa” phía Đông Hà Nội

Theo tính toán, dân số 4 quận trung tâm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng hiện đã vượt quá quy hoạch, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng. Từ nay tới năm 2030, thành phố đang có kế hoạch chuyển cư khoảng 500 nghìn người ra khỏi khu vực này.

Hà Nội hiện quy hoạch 7 tuyến đường vành đai, trong đó 5 tuyến vành đai chính (1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (2,5 và 3,5)

Trong bối cảnh này, phía Đông được coi là điểm đến tiềm năng với cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, khu vực này đang ngày càng trở thành điểm nóng với các nhà đầu tư sau hàng loạt thông tin tích cực gần đây.

Cụ thể, đường vành đai 2 trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở đã chính thức thông xe. Tiếp đó sẽ là đường vành đai 3,5 dài hơn 45 km, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công trình trọng điểm quốc gia là đường vành đai 4 đã được Quốc hội thông qua với mức kinh phí lên tới hơn 85 nghìn tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để khởi công vào tháng 6/2024.

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trước ngày 2/9/2023

Cùng với các tuyến đường Vành đai, khu Đông còn đón nhận những cây cầu nghìn tỷ đang dần thành hình như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (dự kiến hoàn thành trong năm 2023), cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở...

Theo các chuyên gia, với nhu cầu ngày càng lớn cùng loạt tín hiệu khởi sắc, thị trường BĐS phía Đông Hà Nội sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực, bất chấp tình hình chung biến động. Dài hạn hơn, trong 3 - 5 năm tới, khu vực này vẫn sẽ là "thỏi nam châm" của thị trường bất động sản do hệ thống hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, cùng làn sóng di dân từ nội đô ra khu vực trung tâm mới.

Hưởng trọn lợi thế tiên phong

Thực tế, với sự xuất hiện của những đại đô thị, phía Đông Hà Nội đang đón làn sóng dịch chuyển cư dân mạnh mẽ. Riêng tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), đã có xấp xỉ 55.000 người chuyển tới sinh sống chỉ sau 4 năm.

Trong điều kiện thị trường còn biến động, rất nhiều nhà đầu tư đang dành sự quan tâm tới The Zenpark - phân khu được xây dựng theo phong cách Nhật với tiềm năng lớn về dài hạn.

The Zenpark sở hữu tọa độ vàng thừa hưởng hệ thống giao thông nghìn tỷ của “Quận Ocean”, gần kề ga metro số 8

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park và kế cận khu Shop Downtown sầm uất, The Zenpark dễ dàng bắt mạch giao thương và kết nối với các khách hàng thượng lưu. Đây là lợi ích hiếm có cho các nhà đầu tư vì có thể thực hiện ngay phương án kinh doanh để tạo ra nguồn thu.

Ngoài ra, The Zenpark còn thiết lập tiêu chuẩn bàn giao “vượt ngưỡng” kỳ vọng của khách mua nhà. Nội thất các căn hộ The Zenpark được bàn giao hoàn thiện liền tường từ những thương hiệu uy tín quốc tế như Hitachi, Kohler, Toto,... giúp đẩy nhanh quá trình khai thác kinh doanh của các nhà đầu tư, thay vì mất thời gian, công sức và tiền của sắm sửa các hạng mục trang thiết bị nhà. 100% phòng khách, phòng ngủ tại các căn hộ đều là không gian ngập tràn ánh sáng sẽ chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Những căn hộ với nội thất hoàn thiện liền tường và thông thoáng sẽ đảm bảo giá thành thuê cao hơn mặt bằng.

Căn hộ The Zenpark với thiết kế thông minh giúp tối ưu công năng sử dụng

Đặc biệt, The Zenpark đã hoàn thiện và đi vào khai thác vận khiến dòng tiền đầu tư có thể sinh lời ngay từ việc khai thác cho thuê. Cùng hệ tiện ích chuẩn Nhật chiều lòng số đông, The Zenpark hứa hẹn đáp ứng lượng lớn khách tìm kiếm thuê căn hộ, giúp nhà đầu tư thảnh thơi và an tâm về giá trị tài sản.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong lúc thị trường BĐS đầy thách thức như hiện nay, các căn hộ tại The Zenpark là nhân tố đầu tư được bảo chứng bởi tài sản thực, tiềm năng tăng giá khi thị trường hồi phục dự kiến vào quý 3/2023 cùng lợi nhuận thu về bền vững.

Thế Định