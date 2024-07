Chiều 24/7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và TPHCM trong 2 ngày Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (25 và 26/7).

Cụ thể, thời tiết Hà Nội ngày 25/7, buổi sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ dao động 26-33 độ.

Nhiều trụ sở cơ quan, tổ chức và nhà dân ở Hà Nội treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 26/7, khu vực có nắng từ sáng đến trưa, chiều trời nắng nóng, buổi tối không mưa. Nhiệt độ dao động 27-36 độ.

Trong khi đó, thời tiết TPHCM trong 2 ngày 25-26/7, duy trì hình thái sáng và trưa nắng, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ 2 ngày dao động 27-33 độ.

Nguồn: NFHMF

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (24/7), khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 25/7, mưa lớn ở những khu vực này giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.