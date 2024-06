Thời gian gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh rất đông du khách ghé thăm đảo Cá Chép (Cô Tô, Quảng Ninh).

Hình ảnh con đường cát trắng giữa biển xanh đã nhận được hàng triệu lượt tương tác. Không ít cá nhân, đơn vị công khai mời chào tour tham quan địa điểm này.

Rất đông du khách tham gia tour đảo Cá Chép. Ảnh: Thắng Cô Tô

Tuy nhiên, theo Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô, đảo Cá Chép đang tạm dừng đón khách vì chưa đảm bảo các vấn đề về giao thông kết nối.

UBND huyện Cô Tô đang giao cho xã Đồng Tiến xây dựng đề án mở tour ra đảo Cá Chép đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, huyện Cô Tô cũng có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn, tập trung vào các tour tự phát, không theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, trên các trang mạng như Zalo, TikTok, Facebook… đã xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip quảng cáo bán các tour du lịch câu mực đêm và tour du lịch ra các đảo như Cá Chép, Sư Tử, Cô Tô con... tự phát, chưa được cấp phép.

Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đuối nước, mất an ninh trật tự do cạnh tranh không lành mạnh về giá cả, tranh giành khách...

Một số đơn vị đã tự ý tổ chức tour khi chưa được cấp phép, không mua bảo hiểm cho hành khách, không có đội ngũ nhân viên cứu hộ, không theo hành trình.

Vẻ đẹp đảo Cá Chép tại Cô Tô. Ảnh: Hải An

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đảo Cô Tô đón hơn 179.000 lượt khách, gần bằng cùng kỳ năm ngoái.

Cô Tô là huyện đảo tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đảo có quy định cấm du khách mang túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, nhằm giúp môi trường biển trong sạch. Năm qua, nhiều loại động vật quý hiếm như cá voi, cá heo, rùa biển đã xuất hiện thường xuyên tại đây.