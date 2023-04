Những ngày gần đây, một số trang fanpage trên mạng xã hội facebook đưa thông tin kèm hình ảnh một bé trai bầm tím cơ thể do bị mẹ đẻ bạo hành phải nhập viện tại Quảng Ninh.

Sau khi thông tin được đưa lên đã nhận được sự quan tâm của dư luận với sự phẫn nộ vì hành động bạo hành trẻ em từ phía gia đình.

Sáng 15/4, trao đổi với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy Nguyễn Thế Anh cho biết, thông tin trên mạng xã hội là không đúng.

Theo đó, vụ việc chỉ đơn thuần là người mẹ do bực tức con trai không làm bài tập mà "chơi" điện thoại nên có dùng dép đánh mấy nhát vào người.

Cháu H. nhập viện là do bị cúm A chứ không phải bị mẹ bạo hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cụ thể, vào 15h ngày 8/4, chị P.T.T (38 tuổi, phường Giếng Đáy) sau khi đi làm về thì thấy con trai là cháu H. chưa làm bài tập mà dùng điện thoại chơi game. Trước đó, cô giáo chủ nhiệm cũng có nhắn tin cho chị T. về tình hình học tập đi xuống của con trai. Thấy vậy, chị T. bức tức dùng dép tổ ong đánh vào người con.

Đến ngày 11/4, cháu H. bị sốt phải nhập viện. Chồng chị T. là anh N.T.C đã chụp ảnh vết bầm tím trên cơ thể con trai để kể lại sự việc cho ông bà nội cùng 1 người hàng xóm. Người hàng xóm này đã đưa hình ảnh cháu H. lên mạng xã hội, sau đó một số trang fanpage ở facebook lấy lại và đưa thông tin không đúng sự thật.

"Một số trang fanpage đưa thông tin người mẹ bạo hành là không đúng. Đây chỉ là chị T. bực tức nên lấy dép vụt con trai mấy cái. Có chăng là phương thức dạy con chưa đúng chứ không đến mức bạo hành. Hơn nữa việc cháu H. sốt nhập viện là do cháu bị cúm A", ông Thế Anh nói.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND phường Giếng Đáy, sau khi được mời lên trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc, vợ chồng chị T. không nghĩ câu chuyện gia đình mình lại bị mạng xã hội đẩy đi xa như thế. Hiện tại, chị T. tâm trí đang không ổn định do có nhiều cuộc gọi và tin nhắn với nội dung trách móc và lăng mạ.

"Ngay sau khi xác minh rõ vụ việc, chúng tôi đã liên hệ phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát và yêu cầu những trang fanpage đã đăng thông tin trước đó xoá bài viết để tránh làm ảnh hưởng đến gia đình chị T. và anh C.", ông Thế Anh thông tin.