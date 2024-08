XEM CLIP: (Nguồn Lang thang An Giang)

Ngày 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin về vụ va chạm giữa tàu chở hàng với phà chở khách xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 14h ngày 6/8, tàu chở hàng số hiệu 9065106, do thuyền trưởng quốc tịch Thái Lan điều khiển di chuyển hướng An Giang - TP Cần Thơ.

Khi đến tuyến sông Vàm Nao (thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang) thì xảy ra va chạm với phà chở khách số hiệu AG-23293 do thuyền trưởng Châu Trọng Lực (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến 1 người bị thương, 1 xe tải chở vỏ bình gas rơi xuống sông đang tiến hành trục vớt…

Sau vụ va chạm, phà chở khách hư hỏng phần lan can. Ảnh: Công an An Giang

Trong khi đó, đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra, cả 2 người điều khiển phương tiện đều không có nồng độ cồn.

“Phà chở khách còn hạn đăng kiểm, tuy nhiên, phương tiện này khi lưu thông chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, đại diện Ban ATGT tỉnh thông tin.

Theo nguồn tin từ Thanh tra Sở GTVT tỉnh, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do người điều khiển phà chở khách thiếu quan sát dẫn tới va chạm với tàu chở hàng.

Cách đây khoảng 4 tháng, cũng tại tỉnh An Giang đã xảy ra vụ tai nạn giữa phà chở khách và tàu du lịch chạy trên sông Tiền làm 3 người bị thương. Cơ quan chức năng nhận định lỗi do người điều khiển tàu du lịch không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thuỷ nội địa dẫn đến va chạm trên.