Chiều 14/10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, điểm sạt lở ở đèo Hải Vân tại Km 905+600 (địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã được xử lý xong, phương tiện đã lưu thông qua đèo.

Theo đơn vị này, khối lượng sạt lở không lớn, đất đá tràn lấp mặt đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, các tấm rào chắn cũng đã được dựng lên.

Tuy nhiên, hiện tại khu vực đèo Hải Vân đang có mưa rất to, nguy cơ sạt lở tiếp vẫn rất cao.

Lực lượng CSGT cửa ô Hòa Hiệp nhắc nhở người dân lưu thông qua đèo Hải Vân chú ý an toàn

Lực lượng chức năng đã cho phương tiện lưu thông qua đường đèo Hải Vân nhưng vẫn bố trí các chốt trực phân luồng và cảnh báo, nhắc nhở lái xe qua đèo cẩn thận.

Trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 13h50 ngày 13/10, mưa lớn khiến một đoạn taluy dương trên đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) tại Km 905+600 bị sạt lở. Điểm sạt lở này cũng chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm 2022.

Điểm sạt lở tại đèo Hải Vân chiều 13/10

Ngoài đất đá gây tràn lấp mặt đường, các khung sắt gia cố taluy dương cũng đổ sập xuống mặt đường gây tắc đường hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn, CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) và CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập chốt không cho người và phương tiện lên đèo Hải Vân.