Thót tim khoảnh khắc tấm kính lớn bất ngờ rơi từ tầng 12 vỡ tan tành

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tấm kính rơi từ tầng 12 xuống đất xảy ra tại một tòa nhà ở nam London (Anh) được chia sẻ trên mạng đã khiến mọi người xôn xao. Theo đó, tấm kính đột ngột rơi xuống rồi vỡ nát, tan tành trên đoạn đường bên dưới.

Nguyên nhân do tấm kính này bị chim va vào rồi vỡ, nhưng tòa nhà không cho tháo rời hay sửa chữa nên nó bị rơi xuống dưới.

"Thật sốc khi thấy sự việc như vậy xảy ra giữa đường phố, nếu ai đó đi qua thời điểm đó có thể bị thương nặng", một người thuộc cơ quan chức năng của địa phương cho hay.

Khoảnh khắc tấm kính rơi từ tầng cao xuống dưới đường

Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi khi nhìn thấy tấm kính rơi và may mắn là không ảnh hưởng hay làm cho ai bị thương. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tòa nhà điều tra sự việc và tránh để những tình huống gây nguy hiểm như vậy lặp lại.

Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng khi đi dưới các tòa cao ốc sau khi chứng kiến hình ảnh trong clip. Một người cho rằng: "Sự việc phải được xem xét và điều tra khẩn trương. Tôi đã đi bộ 5 phút qua đây".

Tấm kính rơi từ tầng 76 xuống để lại khoảng trống trên tòa nhà

"Thật khủng khiếp, may không ai đứng gần đó vào lúc xảy ra sự việc", một cư dân mạng khác bày tỏ.

Những tấm kính kiểu này rơi xuống có thể gây tổn thương trên da, gây chảy máu, nặng hơn có thể khiến nạn nhân bị thương nặng, chấn thương đầu và dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng.

Người đàn ông may mắn thoát chết khi tấm kính rơi xuống

Hồi năm 2016, một sự việc kinh hoàng cũng xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Theo đó, một tấm kính lớn đã bung ra rồi rơi xuống từ tầng 76 của một tòa nhà cao tầng xuống đất. Toàn bộ tấm kính vỡ nát ra từng mảnh nhỏ ở ngay cổng số 4 của tòa nhà. Tòa tháp này cao tổng cộng 126 tầng, 632m. Tầng cao nhất là nơi diễn ra các sự kiện lớn.

Một lái xe vừa mở cửa bước xuống thì kính rơi xuống. May mắn là anh chị bị thương nhẹ và không có ai bên cạnh. Nguyên nhân của sự việc là do một nhóm công nhân khi thay kính không may đã khiến tấm kính rơi xuống.

