Hôm nay (ngày 31/12) Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM tạm giữ hình sự nghi can Hà Thị Ánh Nguyệt (43 tuổi, quê Quảng Ninh) để củng cố hồ sơ, chuyển giao Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Hà Thị Ánh Nguyệt khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 27/12, ông N. (63 tuổi, quốc tịch Australia) đến Công an huyện Bình Chánh trình báo về việc bị mất trộm số tài sản gồm: tiền bạc, trang sức vàng, điện thoại… trị giá hơn 500 triệu đồng. Ông N. tình nghi kẻ trộm là người tình mới quen gần đây, là bà Nguyệt.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Bình Chánh đã tổ chức điều tra hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, người có liên quan; đồng thời xác định Nguyệt là kẻ gây án, đang trên đường tẩu thoát ra miền Bắc.

Các trinh sát đã lần theo dấu vết và tiến hành chặn bắt Nguyệt.

Công an tổ chức trao trả phần tài sản thu hồi được cho ông N. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai, lợi dụng lòng tin của ông N. để trộm phần lớn tài sản rồi tẩu thoát. Nguyệt đã bán số tài sản trên, lấy tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Đáng nói, quá trình tẩu thoát ra miền Bắc, Nguyệt tìm cách đối phó bằng cách bắt nhiều chuyến xe để trốn tránh sự truy xét của công an.

Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành trao trả phần tài sản thu hồi được cho ông N.