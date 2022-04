Thu Hà 'Thương ngày nắng về 2' bị ghét cay ghét đắng vì vai xảo quyệt

Thu Hà trong trích đoạn phim ‘Thương ngày nắng về 2’

Đóng vai này xong chắc ra đường phải đội mũ bảo hiểm

- Đã bao lâu rồi chị không đóng phim? Điều gì đã kéo chị trở lại màn ảnh lần này trong một vai diễn hứa hẹn gây sóng gió trong 'Thương ngày nắng về 2'?

Chính xác 3 năm tôi mới quay lại đóng phim kể từ Lựa chọn số phận của đạo diễn Mai Hồng Phong. Trước đó gần như tôi chỉ đóng vai ngắn không xuyên suốt cả phim. Với vai Thương trong Thương ngày nắng về 2, khi đọc kịch bản tôi cũng thấy ghê ghê vì từ trước đến nay tôi chỉ đóng vai đanh đá chứ không ghê gớm quá thế này. Thương cá tính mạnh và còn mưu mô xảo quyệt. Tôi có nói với đạo diễn rằng đóng vai này xong chắc ra đường phải đội mũ bảo hiểm (cười). Đạo diễn Bùi Tiến Huy động viên cứ yên tâm và cho rằng sự trở lại của tôi phải có dấu ấn một chút.

Thu Hà vào vai Thương - chị gái của Đức (Hồng Đăng) trong phim.

- Tức là ngay khi đọc kịch bản chị đã dự đoán trước nhân vật của mình sẽ bị ném đá? Chị chuẩn bị tinh thần bị ghét chưa?

Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mọi người trong đoàn phim cứ hỏi đùa tôi rằng: Chị Hà ơi chị mua đất chưa? Tôi có đáp là tôi mua rồi, yên tâm gạch đá tôi sẽ đủ để xây biệt thự (cười). Bởi phim đề cập đến tình cảm gia đình và hiện chưa có xung đột gì, tự nhiên có một người mưu mô xảo quyệt xuất hiện rồi tham gia câu chuyện trong gia đình bà Nga chắc chắn sẽ bị ghét. Nhân vật bà Hiền của chị Hương Bông mới chỉ gay gắt với con dâu chứ không hề mưu mô tâm địa gì trong khi cô chị này của Đăng sẽ là người gây nên sóng gió lớn cho cả gia đình của Khánh và Đức.

- Có vẻ nhân vật chị đóng tên là Thương nhưng khán giả lại khó thương nhân vật này và có khả năng Thương sẽ giành danh hiệu nhân vật đáng ghét nhất 'Thương ngày nắng về 2'?

Thực sự rất là khó thương. Nhân vật rất ghê gớm nhưng biên kịch lại "ưu ái" đặt cho một cái tên rất dễ thương. Điều này khá trái ngược nhưng cũng thú vị. Nhân vật nếu chỉ "nguy hiểm" ở bề ngoài thì không sao nhưng Thương lại tham gia vào câu chuyện của gia đình của bà Nga cũng như vợ chồng Khánh và Đức nên mới tạo sóng gió và làm phần 2 kịch tính hơn. Nếu ở phần 1, Khánh và Đức cãi lộn với mẹ nhưng đơn thuần nhưng để đẩy đến xung đột đỉnh điểm của họ thì lại bắt nguồn từ cô chị này.

Thu Hà cùng NSND Lan Hương, Trung Anh và Hồng Đăng ở hậu trường 1 cảnh quay.

Mọi người càng ghét nhân vật của mình càng tốt

- Những vai phản diện mưu mô sẽ được khán giả chú ý hơn nhưng bên cạnh đó diễn viên đóng vai đó lại "lĩnh đủ" với cơn bão chỉ trích dữ dội từ mạng xã hội. Nhiều khi họ chửi lây sang diễn viên. Có diễn viên đóng vai phản diện gần đây đã nếm mùi và từng stress vì bị người xem "ném đá" còn chị chuẩn bị thế nào để đối phó cơn bão sắp hướng về mình?

Khi nhận vai Thương tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhận gạch đá rồi. Tôi xem những bình luận tiêu cực đó là động lực cho mình hoàn thiện hơn để vào những vai mưu mô xảo quyệt sau đó. Khi đã nhận vai phản diện là tôi đã chấp nhận bị dư luận ném đá rồi. Thậm chí tôi còn muốn làm thế nào để mọi người càng ghét nhân vật của mình càng tốt. Khi đó tôi mới thành công với vai diễn mình chọn.

Tuy nhiên với sự phát triển của mạng xã hội bây giờ tôi hy vọng khán giả hãy nhẹ nhàng hơn một chút và nhớ đó chỉ là nhân vật thôi vì nhiều khi tôi thấy nhiều bình luận thiếu văn hóa. Nếu khán giả chỉ đơn thuần ghét vai diễn bình thường nhưng nếu bình luận sang cả diễn viên sẽ hơi buồn.

- Trong 'Thương ngày nắng về 2', chị chủ yếu đóng cùng NSND Lan Hương, Hồng Đăng, Lan Phương.... Trở lại đóng phim và hết hợp cùng các diễn viên đã quá quen thuộc với khán giả, chị thấy diễn cùng ai thú vị nhất? Cảnh nào ấn tượng với chị cho đến thời điểm này?

Bối cảnh của tôi chủ yếu ở trong nhà Khánh và Đức, diễn viên tôi tương tác nhiều nhất là chị Lan Hương còn NSND Trung Anh dù đóng vai bố nhưng ít có cảnh chung. Ông Hùng (NSND Trung Anh) rất ghét Thương bởi cô này mưu mô thủ đoạn và tính cách ngỗ ngược nên ít tiếp xúc. Tôi và chị Lan Hương là diễn viên cùng Nhà hát Kịch Việt Nam nhiều năm và từng vào vai mẹ con trước đó trên sân khấu kịch nên diễn rất ăn rơ. Hai chị em tung hứng với nhau rất tốt. Tuy nhiên nếu nói về độ tươi mới tôi nghĩ là những cảnh đóng cùng Lan Phương và Hồng Đăng. Sự nhí nhảnh đáng yêu của các bạn diễn viên trẻ tiếp sức cho tôi nhiều.

Còn cảnh tôi ấn tượng nhất tới thời điểm này là khi Thương giả vờ bị đứt chân đứt tay dẫn tới việc mẹ (NSND Lan Hương) đánh chửi Khánh (Lan Phương) vì đã gây họa cho chị chồng. Cảnh vỡ ly là vỡ thật và khi đẩy ra là rất cẩn thận vì nếu chẳng may dẫm phải thủy tinh thật nguy hiểm do phim quay nhiều máy và cảnh giằng co là thật. Tôi sẵn sàng chuẩn bị tâm lý bị đứt chân để hoàn thành cảnh quay. Lan Phương có dặn tôi đừng giật mạnh quá nếu không sẽ ngã vào ly gây thương tích bởi khi diễn không kiểm soát có thể đẩy mạnh tôi. Cảnh đó chúng tôi phải làm đi làm lại vài lần, đập vỡ 4 chiếc ly để quay được cảnh toàn sao cho chân thật nhất mà diễn viên không gặp nguy hiểm.

Chồng rất hiểu cho công việc diễn viên của tôi

Thu Hà cùng chồng con đi lễ chùa đầu năm 2022.

- Ngoài phim ảnh, khán giả hầu như không có bất cứ thông tin nào về cuộc sống riêng của Thu Hà. Chị có thể chia sẻ những thông tin cơ bản và chính thức nhất chứ?

Tôi kết hôn năm 2006, hiện có hai con trai sinh đôi, cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác. Tôi ít chia sẻ ảnh chồng con vì không muốn gia đình mình bị mổ xẻ trên mạng xã hội, nếu chồng tôi đọc được cũng không hay.

Cả gia đình tôi lẫn gia đình chồng không ai làm nghệ thuật cả. Họ thông cảm cho công việc diễn viên của mình là hay đi lại thường xuyên rồi nhưng không dễ dàng đón nhận búa rìu dư luận như mình được. Là diễn viên mình có thể đối mặt với mọi dư luận nhưng gia đình là những người bình thường nên có khi lời khen chê hay chửi bới trên mạng rất ảnh hưởng đến tâm lý mọi người.

- Ông xã không làm nghệ thuật thì làm thế nào trong 16 năm hôn nhân có thể hiểu công việc của vợ? Có nguyên tắc nào đặt ra giữa hai người?

Ông xã lại rất hiểu công việc của vợ. Khi đi làm về hoặc hai vợ chồng cùng xem một bộ phim nào đó có cảnh gọi là nóng chẳng hạn tôi nói luôn là không có chuyện như vậy đâu. Vì tôi đã từng đưa anh ấy đến trường quay cùng nhiều lần và anh ấy biết có mấy chục con người ở điểm quay và cảnh nhạy cảm thực ra không có gì cả. 20 năm tôi làm nghề, lấy nhau đã 16 năm, anh ấy hiểu vợ làm diễn viên những cảnh đó nhiều khi vẫn phải làm. Tuy nhiên tôi cũng không nhận những kịch bản có cảnh quá nhạy cảm. Còn phim có cảnh ôm ấp tình tứ tôi cũng chia sẻ ngay khi nhận kịch bản với ông xã và nói sẽ bàn bạc với đạo diễn để bớt đi. Tuy nhiên anh nói luôn: Công việc em muốn làm thế nào thì làm. Chồng rất thông cảm chia sẻ với tôi. Thêm nữa tôi cũng được gia đình chồng rất ủng hộ dù không ai theo nghệ thuật.

Quỳnh An