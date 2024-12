Ngày 30/12, UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã có phản hồi về vụ việc Công an thành phố phát hiện cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả chứa hàn the tại phường Hòa An.

UBND quận này cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phạm Xu Tý (SN 1984, ngụ tổ 45, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Cơ sở này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 22/4/2021 và hoạt động tại địa chỉ 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An.

Công an đọc lệnh khởi tố vợ chồng ông Tý. Ảnh: CACC

Trước đó, trong khoảng thời gian 20-27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở sản xuất chả.

Qua kiểm tra, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại tại cơ sở của ông Tý có kết quả dương tính với hàn the, một chất không được phép sử dụng trong thực phẩm.

Công an cho biết, cở sở của ông Tý sản xuất chả bán cho các chợ trên địa bàn, các hàng quán và người dân đến mua trực tiếp.

Hiện, cơ quan điều điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Xu Tý để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm”.

Cùng hành vi trên, bà Võ Thị Tuyệt (vợ ông Tý; SN 1991) bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.