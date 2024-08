Ngày 1/8, thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lãnh đạo đơn vị vừa ký văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 206 sản phẩm do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Belux Việt Nam (địa chỉ ở TP Hà Nội) sản xuất.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi được đưa ra là 206 sản phẩm này sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Belux Việt Nam.

Trong phụ lục của thông báo, tổng cộng có 206 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhãn hàng, do nhiều tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong các sản phẩm này, có các loại mỹ phẩm như Pro Medi Care Tắm Gội Khô 2 In 1 do Công ty cổ phần Inter Pro Media Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; sản phẩm Whitening Ultrawwhite+ Spotless, Gold Saffron Nest Mask của nhãn hàng Sarador, do Công ty cổ phần BN Care Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; Rejuvenating Serum của nhãn hàng GFS do Công ty cổ phần công nghệ môi trường Nano Việt đưa ra thị trường...

Danh sách 206 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi tại đây.

Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 206 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Bộ Y tế đề nghị sở y tế 4 thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và sở y tế 14 tỉnh: Phú Thọ, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đồng Nai giám sát các tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được nêu tại phụ lục thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.