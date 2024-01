Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 4/1 cho biết trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM lấy mẫu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Whitening Cream Koné được bán tại sạp 18, 37 chợ Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.HCM.

Trên nhãn sản phẩm ghi số lô ROEIAM, ngày sản xuất 1/7/2023, hạn dùng 1/7/2025, nhà sản xuất “Manufactured by: Kone Natural Herb Co., Ltd – 81 Bangna – Trad Road, Bangna, Bangkok 10260”. Tuy nhiên, sản phẩm không có thông tin số công bố, không có thông tin nhà nhập khẩu. Trên nhãn không có thông tin thành phần, công dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân.

Qua tra cứu, Cục Quản lý Dược cho biết chưa cấp số phiếu công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm với tên Whitening Cream Koné.

Như vậy mẫu sản phẩm Whitening Cream Koné nêu trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân. Đây cũng là lý do để Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Whitening Cream Koné với các thông tin ghi trên nhãn như trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Whitening Cream Koné; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc sản phẩm Whitening Cream Koné.

Theo quy định của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, có 3 kim loại nặng bị giới hạn trong mỹ phẩm là chì, thủy ngân, asen. Riêng thuỷ ngân, nồng độ tối đa cho phép có trong sản phẩm mỹ phẩm là 1 phần triệu (1 ppm), tỷ lệ rất thấp (tương đương 0,000001%).

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Ngọc Huy, Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết, thuỷ ngân được sử dụng vào mỹ phẩm có tác dụng ức chế tế bào sắc tố, làm cho làn da sáng màu nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu dùng thời gian dài, có thể làm da bệnh nhân bị sạm, nám nhiều hơn, da mỏng hơn, giãn mạch, nổi mụn trứng cá và tình trạng này ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Đặc biệt, nếu tác động lâu dài, chất này thậm chí còn có thể gây hại cho các bộ phận khác trong cơ thể, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.